Sadece Karadenizliler Biliyor! Kolesterolü Düşürüyor, Kan Şekerini Dengeliyor, Kilosu 250 TL’den Satılıyor
Her gün düzenli olarak tükettiğimiz besinler insan sağlığına katkı sunuyor. Karadeniz Bölgesi'nin incisi Karabük'ün Eflani ilçesinde yetişen bu besin birçok faydası ile öne çıkıyor. Bu besin hem kolesterolü düşürüyor hem de kemik sağlığı ve bağışıklık sistemine çok iyi geliyor. Kilosu 250 TL’den satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek protein ve amino asit içeriği ile dikkat çeken mantar, özellikle Karabük'ün Eflani ilçesinde yetişen kanlıca mantarı ile öne çıkıyor. Toplanması oldukça zahmetli olan bu mantar türü, pazarda 250 TL’den satılıyor. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan kanlıca mantarı, kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltıyor ve bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor.
İşte sunduğu faydalar:
Düşük Kalori, Yüksek Besin Değeri: Mantarlar, düşük kalorili olmalarına rağmen lif, B vitaminleri ve sodyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller bakımından zengin.
Bağışıklık Güçlendirici: İçerdikleri beta-glukanlar sayesinde mantarlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı oluyor.
Yaşlanmayı Yavaşlatır: Antioksidan bileşenler barındıran mantarlar, hücre hasarını önleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kronik hastalık riskini azaltıyor.
Kan Şekerini Dengeler: Düşük glisemik indeksli yapısı ile mantarlar, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve sindirim sistemini destekliyor.
Kilo Kontrolü: Yüksek lif ve düşük kalori içeriği ile mantarlar, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne destek oluyor.
Kalp Sağlığı: Kolesterol seviyelerini düşüren mantarlar, kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca D vitamini üretimiyle kemik sağlığını ve bağışıklığı destekliyor.