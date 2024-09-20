Sadece Karadenizliler Biliyor! Kolesterolü Düşürüyor, Kan Şekerini Dengeliyor, Kilosu 250 TL’den Satılıyor

Yüksek protein ve amino asit içeriği ile dikkat çeken mantar, özellikle Karabük'ün Eflani ilçesinde yetişen kanlıca mantarı ile öne çıkıyor. Toplanması oldukça zahmetli olan bu mantar türü, pazarda 250 TL’den satılıyor. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan kanlıca mantarı, kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltıyor ve bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor.