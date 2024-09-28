Sadece Bir Küp Şeker Yeterli: Lavabolardaki En Güçlü Tıkanıklıklar Bile Saniyede Yok Oluyor

Ev hanımlarının korkulu rüyalarından gider tıkanıklığı, bazen mutfak ve lavaboda bazen ise tuvalette kendini gösterebiliyor.



Suyun büyük bir girdap oluşturması ancak gözeneklerin tıkanık olması nedeniyle normal hızında hortuma ulaşamadığı bu sorun çoğunlukla tesisatçılar tarafından çözülmekte. Türkiye'de görülen yüksek enflasyonla birlikte tesisat ustalarının ücretlerinin de binlerce lirayı bulması, tıkanıklık vakalarında alternatif arayışlara göz atılmasına neden oluyor.



5 DAKİKADA TIKANIKLIKLARI YOK EDİYOR



Deneyimli tesisatçılar, en ağır tıkanıklık vakalarında bile alternatif yöntemlerin işe yarayacağını belirterek, evde kendi imkanlarınız ile lavabo tıkanıklığına çözüm bulabileceğinizi belirtmekte. Üstelik bu yöntem için herkesin evinde bulunan birkaç ürün yeterli olacaktır.



İşte lavabolardaki tıkanıklıkları giderebilecek doğal formülün detayları...