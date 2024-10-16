Sadece 5 Dakikada Kıvam Alıyor! Ağızda Dağılan Kurabiye Yapmak Meğer Bu Kadar Basitmiş

Çay saatlerinin vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olan kurabiye, basit bir tatlı gibi görünse de kıvamını tutturmak bazen zorlayıcı olabilir. Ancak bazı püf noktalara dikkat ederek, mükemmel lezzette ve kıvamda kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. İşte kusursuz kurabiye yapmak için bilmeniz gerekenler:

Kurabiyeleriniz piştikten sonra kalın ve yassı oluyorsa, karışımı yeterince çırpmamış olabilirsiniz. Yumurtaları, tereyağını ve şekeri en az 5 dakika boyunca çırpmak, hamurun yumuşak ve ağızda dağılan bir kıvam almasını sağlar.