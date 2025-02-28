Sadece 5 Dakika Ayırmanız Yeterli: Tıkalı Lavabolar Baraj Gibi Açılacak
Mutfak ve banyolarda sık sık karşılaşılan durumlardan biri de lavaboların tıkanmasıdır. Kimyasal temizleyiciler bu işi görse de, evde kendi yapacağınız basit yöntemler de bulunuyor.
Evlerde sıkça karşılaşılan lavabo tıkanıklıkları, birkaç basit adımla hızlıca giderilebiliyor. Lavabo tıkanıkları için evde yapılabilecek bazı pratik ve etkili yollar var. İşte o yöntemler...
TIKANIKLIĞIN SEBEPLERİ NELERDİR?
Lavabo giderlerinde oluşan tıkanıklıkların başlıca nedenleri saç, sabun kalıntıları ve mukus birikintileridir. Bunları gidermek için kullanabileceğiniz pratik yöntemlerden biri, basit bir temizleme aracı yapmaktır.
-Tel Kanca Yöntemi: Bir sert telin ucunu kanca şeklinde bükerek giderin içine sokun. Hafifçe döndürerek kiri toplayın ve çıkarın.
-Alternatif Malzemeler: Tel yerine plastik bir şişe veya tahta çubuk kullanabilirsiniz. Küçük kesikler açarak tıkanıklığı daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.
-Özel Temizlik Araçları: Örgü kancaları, gider temizleme fırçaları veya özel gider açma aparatlar da kullanılabilir.
SİFON TEMİZLİĞİ İLE KALICI ÇÖZÜM
Tıkanıklık hafifledi ancak tamamen geçmediyse, sifonu sökmek ve temizlemek gerekebilir. Bunun için:
-Lavabonun altına bir kap yerleştirerek su dökülmesini önleyin.
-Sifonun haznesini dikkatlice açın ve içindeki birikintileri temizleyin.
-Oluklu boru dahil tüm parçaları ılık suyla yıkayın ve gerekiyorsa değiştirin.
-Tüm parçaları tekrar birleştirin ve bağlantı noktalarını kontrol edin. Sızıntı olursa fum bant veya elektrik bandı kullanarak bağlantıyı güçlendirin.