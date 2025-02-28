Sadece 5 Dakika Ayırmanız Yeterli: Tıkalı Lavabolar Baraj Gibi Açılacak

TIKANIKLIĞIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Lavabo giderlerinde oluşan tıkanıklıkların başlıca nedenleri saç, sabun kalıntıları ve mukus birikintileridir. Bunları gidermek için kullanabileceğiniz pratik yöntemlerden biri, basit bir temizleme aracı yapmaktır.

-Tel Kanca Yöntemi: Bir sert telin ucunu kanca şeklinde bükerek giderin içine sokun. Hafifçe döndürerek kiri toplayın ve çıkarın.

-Alternatif Malzemeler: Tel yerine plastik bir şişe veya tahta çubuk kullanabilirsiniz. Küçük kesikler açarak tıkanıklığı daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

-Özel Temizlik Araçları: Örgü kancaları, gider temizleme fırçaları veya özel gider açma aparatlar da kullanılabilir.