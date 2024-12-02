Sadece 1 Gramı 69 Trilyon Dolar! Dünya Tarihinde Bir İlk, Minibüsle Taşınacak
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), tarihte bir ilki gerçekleştirerek antimaddeyi bir laboratuvardan diğerine taşımaya hazırlanıyor. Oldukça hassas koşullarda ve özel ekipmanlarla yapılacak bu taşıma, bilim dünyasında büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. İlk testlerin 2025’in ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Antimadde, basit bir ifadeyle maddenin tam zıddıdır. Bilim insanları, evrenin oluşumunda eşit miktarda madde ve antimadde bulunduğunu düşünüyor. Ancak madde ve antimadde bir araya geldiğinde birbirlerini yok ederek büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Evrenin oluşum sürecinde madde, bilinmeyen bir nedenle antimaddeye baskın geldi ve günümüzde antimadde evrende nadir olarak bulunuyor.
Antimadde, saniyenin çok küçük bir kısmında var olur ve hemen yok olur. Dünya üzerinde ise antimaddenin üretilip incelenebileceği tek tesis CERN’dir. Bu durum, antimaddeyi evrenin en gizemli unsurlarından biri haline getiriyor.
2025’İN İKİNCİ YARISINDA YAPILMASI BEKLENİYOR
Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre CERN bünyesindeki PUMA ve BASE-STEP projeleri, antimaddeyi farklı laboratuvarlara taşıma konusunda önemli bir aşamaya geldi. İlk taşıma testlerinin 2025’in ikinci yarısında yapılması bekleniyor.
BASE-STEP Projesi: Antiprotonların hassas bir ortamda incelenmesini hedefliyor.
PUMA Projesi: Kısa ömürlü maddelerin yapısını araştırmayı amaçlıyor.
Bu projelerde antimaddenin manyetik alanlarla stabilize edilmesi ve -269 dereceye kadar soğutulması gibi ileri teknolojiler kullanılacak.
ANTİMADDE MİNİBÜSLERLE TAŞINACAK
İlk taşıma işlemi, CERN tesisleri içerisinde kısa bir mesafede gerçekleşecek. Antimadde, özel süper iletken mıknatıslar ve “manyetik şişeler” yardımıyla izole edilecek. Minibüslerde yer alacak mobil jeneratörler, bu sistemlere güç sağlayarak antimaddenin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacak. İlk testlerde taşımanın birkaç saat süreceği öngörülüyor. Orta vadede ise 700 kilometrelik bir taşıma hedefleniyor.
Darmstadt Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alexandre Obertelli, bu taşımacılığın antimadde araştırmalarını demokratikleştireceğini belirtti. Obertelli, güvenlik endişelerine de değinerek, “Tüm antiprotonların aynı anda yok olması bile yere düşen bir kalemin yarattığı etki kadar sonuç doğurur. Patlama ihtimali bulunmuyor” dedi.
ANTİMADDENİN DEĞERİ VE GELECEĞİ
Antimadde, evrenin anlaşılmasında kilit bir rol oynarken, teknolojik gelişim açısından da büyük umut vadediyor. Antimadde ile madde bir araya geldiğinde muazzam miktarda enerji açığa çıkıyor. Bu durum, gelecekte enerji sorunlarının çözümünde çığır açıcı bir rol oynayabilir.
Ancak antimadde üretimi hâlâ son derece sınırlı. Mevcut imkanlarla antimaddenin gramı yaklaşık 69 trilyon dolar değerinde. Bu yüksek maliyet, antimadde araştırmalarının henüz emekleme aşamasında olduğunu gösteriyor.
CERN’de yapılacak taşıma testleri, antimadde araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Uzmanlar, antimaddenin evrenin sırlarını çözmenin yanı sıra insanlığın enerji ihtiyacını karşılamada devrim niteliğinde bir çözüm sunabileceğine inanıyor.