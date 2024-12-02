Sadece 1 Gramı 69 Trilyon Dolar! Dünya Tarihinde Bir İlk, Minibüsle Taşınacak

Antimadde, saniyenin çok küçük bir kısmında var olur ve hemen yok olur. Dünya üzerinde ise antimaddenin üretilip incelenebileceği tek tesis CERN’dir. Bu durum, antimaddeyi evrenin en gizemli unsurlarından biri haline getiriyor.

2025’İN İKİNCİ YARISINDA YAPILMASI BEKLENİYOR

Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre CERN bünyesindeki PUMA ve BASE-STEP projeleri, antimaddeyi farklı laboratuvarlara taşıma konusunda önemli bir aşamaya geldi. İlk taşıma testlerinin 2025’in ikinci yarısında yapılması bekleniyor.