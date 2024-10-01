Sadece 1 Damlası Bile Aspiratörü Anında Temizliyor! Aspiratörü Yağdan Kurtulmanın Püf Noktaları

TEMİZLİK SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Arçelik’in web sitesinde, aspiratör temizliği hakkında şu bilgiler verildi: "Aspiratörünüzün iç ve dış yüzeylerini aşındırıcı olmayan deterjan ve yumuşak bir bez veya süngerle silin. Deterjan kalıntılarını önlemek için yüzeyleri iyice durulayın ve kurulayın."

Ayrıca, aspiratör ve davlumbazların filtrelerinin de düzenli bakıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Tüm modeller metal bir yağ filtresine sahipken, bazı modellerde karbon filtre de bulunmaktadır. Metal filtreler temizlenerek tekrar kullanılabilirken, karbon filtrelerin yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Bu basit yöntemlerle, daha hijyenik bir mutfak ortamı yaratabilirsiniz.