Sadece 1 Damlası Bile Aspiratörü Anında Temizliyor! Aspiratörü Yağdan Kurtulmanın Püf Noktaları
Mutfakların vazgeçilmez yardımcılarından olan aspiratörler, zamanla yağlanarak kirlenir. Bu durum, hem estetik hem de hijyenik açıdan sorun yaratır. Ancak aspiratör filtrelerini temizlemenin pratik ve etkili yöntemleri mevcut. İşte, aspiratör temizliğinde kullanabileceğiniz bazı yöntemler.
Kaynak: Haber Merkezi
Aspiratör filtresini temizlemek için sadece 1 damla yağ çözücü yeterli oluyor. Yağ kaplayan filtrelerin temizliğinde bu sıvı, hem etkili bir temizlik sağlar hem de filtreye zarar vermez. Temizlik sırasında, hazırlayacağınız suya bir iki damla sirke ekleyerek daha derinlemesine bir temizlik yapabilirsiniz.
KABARTMA TOZU İLE YAĞLARI YOK EDİN
Aspiratör filtrelerini temizlemede kabartma tozu da oldukça etkili. İşte uygulanacak yöntem:
Gerekli Malzemeler:
1 paket kabartma tozu
Büyük çelik tencere
Uygulama:
Büyük bir çelik tencerede yeterli miktarda su kaynatın.
Kaynayan suya 1 paket kabartma tozu ekleyin.
Aspiratör filtresini bir maşa yardımıyla suya daldırın ve birkaç dakika beklettikten sonra çıkarın.
Filtrenin suyunu durulayıp kurumasını bekledikten sonra yerine takabilirsiniz.
SADE SODA İLE TEMİZLEME
Öte yandan aspiratör temizliği için sade soda da öneriliyor.
Gerekli Malzemeler:
2 şişe soda
Aspiratörün sığabileceği bir tencere
Uygulama:
Aspiratör filtresini yerinden çıkarın ve büyük bir tencere hazırlayın.
Tencereye su ekleyip kaynatın.
Kaynayan suya sodaları ekleyin ve aspiratör filtresini suya batırın.
10 dakika kadar kaynamaya bırakın. Temizlikte eski bir diş fırçasından da yardım alabilirsiniz.
TEMİZLİK SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Arçelik’in web sitesinde, aspiratör temizliği hakkında şu bilgiler verildi: "Aspiratörünüzün iç ve dış yüzeylerini aşındırıcı olmayan deterjan ve yumuşak bir bez veya süngerle silin. Deterjan kalıntılarını önlemek için yüzeyleri iyice durulayın ve kurulayın."
Ayrıca, aspiratör ve davlumbazların filtrelerinin de düzenli bakıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Tüm modeller metal bir yağ filtresine sahipken, bazı modellerde karbon filtre de bulunmaktadır. Metal filtreler temizlenerek tekrar kullanılabilirken, karbon filtrelerin yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Bu basit yöntemlerle, daha hijyenik bir mutfak ortamı yaratabilirsiniz.