Saçtaki egzamayı ve iltihaplanmayı 1 damlasıyla bitiriyormuş: Saç derisini hem rahatlatıyor hem de besliyor

Saç egzaması ve saç derisi iltihabı genellikle birçok nedene dayanır. Genetik yatkınlık, stres, hormonal değişiklikler, yanlış saç bakım ürünleri, alerjenler, mantar enfeksiyonları ve cilt kuruluğu gibi etkenler saç egzaması ve iltihabına neden olabilir.

Saç derisi iltihabı, saç foliküllerinin veya deri hücrelerinin tahriş olmasıyla başlar ve zamanla kaşıntı, kızarıklık, pullanma ve hassasiyet gibi semptomlara yol açar.

Bu durumlar, saç derisinin dengesini bozar ve ciltte iltihaplanmaya neden olur. Sizler için paylaştığımız bu etkili yöntem sayesinde saç egzaması ve iltihaplanmadan eser kalmayacak.

İşte saç derisini rahatlatan o yöntem...