Saçtaki Egzama, Mantar ve Kepeği Kökünden Kurutuyor: Şampuanların Pabucunu Rafa Atacak
Son yıllarda doğal ürünlere olan ilgi hızla artarken, saç ve cilt bakımında doğal çözümler öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde şampuanların yerini alan bıttım sabunu, içeriği sayesinde saç köklerini besleyerek dökülmeyi önlüyor. Ayrıca kepek, kaşıntı, mantar ve egzama gibi cilt sorunlarına karşı da etkili olduğu biliniyor.
ŞAMPUAN KULLANIMI DÜŞTÜ
Geleneksel yöntemlerle üretilen bıttım sabunu, kimyasal içerikli ürünlere olan talebi azaltarak doğal ürünlerin popülerliğini artırdı. Zengin içeriğiyle saç ve cilt sağlığına katkı sağlayan bu doğal sabun, son dönemin en çok tercih edilen bakım ürünlerinden biri oldu.
BITTIM SABUNUNUN FAYDALARI NELER?
Bıttım sabunu, özellikle eylül ve ekim aylarında hasat edilen bıttım bitkilerinden elde ediliyor. Toplanan bıttımlar, geleneksel ezme ve kaynatma işlemleriyle sabuna dönüştürülüyor. Cilt sağlığı ve saç bakımındaki faydaları şöyle:
-Saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltır.
-Kepek ve kaşıntı gibi saç derisi problemlerine iyi gelir.
-Mantar ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde destekleyici bir rol oynar.
50 TL’DEN SATILIYOR
Pek çok kişi kimyasal içerikli şampuanlar yerine bıttım sabununu tercih ediyor. Fiyatı yaklaşık 50 TL olan bu doğal ürün, hem ekonomik hem de sağlıklı bir bakım alternatifi.