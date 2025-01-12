Saçtaki Egzama, Mantar ve Kepeği Kökünden Kurutuyor: Şampuanların Pabucunu Rafa Atacak

Son dönemde şampuanların yerini alan bıttım sabunu, içeriği sayesinde saç köklerini besleyerek dökülmeyi önlüyor. Ayrıca kepek, kaşıntı, mantar ve egzama gibi cilt sorunlarına karşı da etkili olduğu biliniyor.

ŞAMPUAN KULLANIMI DÜŞTÜ

Geleneksel yöntemlerle üretilen bıttım sabunu, kimyasal içerikli ürünlere olan talebi azaltarak doğal ürünlerin popülerliğini artırdı. Zengin içeriğiyle saç ve cilt sağlığına katkı sağlayan bu doğal sabun, son dönemin en çok tercih edilen bakım ürünlerinden biri oldu.