Saç Dökülmesini Bitiriyor, 1 Saatte Yeni Saç Çıkartıyor: Her Evde Bulunuyor, 2 Kere Sürmek Yetiyor
Saç dökülmesi nedeniyle kellik riski taşıyanlar için doğal bir çözüm ortaya çıktı. Haftada 2 kere sürünce saç dökülmesini anında bitirip, saç köklerini besleyerek yeni saç çıkartıyor. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz 1 saatte doğal saç çıkarma yöntemi...
Kaynak: Haber Merkezi
Giderek artan saç dökülmesi, zamanla kellik sorunu oluşturabilir ve özgüven kaybına neden olabilir. Ancak bu süreci durdurmak ve saç sağlığını desteklemek için mutfağınızdaki basit bir malzeme etkili bir çözüm sunuyor. Haftada 2 kere bu karışımı sürünce saç dökülmesini anında bitirip, saç köklerini besleyerek yeni saç çıkartıyor.
HER EVDE BULUNUYOR, SAÇ DÖKÜLMESİNİ BİTİRİYOR
Soğan suyu, saç köklerini besleyerek daha sağlıklı, güçlü ve hacimli saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. İçerdiği kükürt ve antioksidanlar sayesinde saç köklerini besleyerek saç tellerinin güçlenmesine ve yeni saçların çıkmasına destek olan soğan suyu, saç dökülmesiyle mücadelede doğal çözümler arayanlar için en etkili yöntem olarak ortaya çıktı. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz 1 saatte doğal saç çıkaran soğan suyu yöntemi...
1 SAATTE DOĞAL SAÇ ÇIKARMA YÖNTEMİ
Bir soğanı rendeleyin veya meyve sıkacağı kullanarak suyunu çıkarın.
Elde ettiğiniz soğan suyunu saç derinize masaj yaparak uygulayın.
Uyguladıktan sonra 30 dakika ila 1 saat bekleyin.
Soğanın yoğun kokusunu gidermek için saçınızı şampuanla iyice yıkayın.
Bu işlemi haftada 2-3 kez tekrar edebilirsiniz.