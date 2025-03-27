Saç Boyası Lekesini Çıkaran En Etkili Yöntem: Leke Kendiliğinden Uçacak, 5 Dakikada Tek Bir İz Kalmayacak

NASIL UYGULANIR?

Tüm malzemeleri küçük bir kaseye koyun ve köpüklü bir kıvam alana kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı temiz bir bez ya da sünger yardımıyla lekenin üzerine sürün. Dairesel hareketlerle nazikçe ovalayarak karışımı kumaşa yedirin. Karışımı lekenin üzerinde yaklaşık 5 dakika bekletin. Bu süre zarfında içeriğindeki aktif maddeler lekeye nüfuz ederek boya kalıntılarını parçalıyor. Ardından nemli bir bezle bölgeyi silin. Eğer leke tamamen çıkmadıysa işlemi bir kez daha tekrarlayın.