Saç Boyası Lekesini Çıkaran En Etkili Yöntem: Leke Kendiliğinden Uçacak, 5 Dakikada Tek Bir İz Kalmayacak
Evde saç boyarken oluşan lekeler artık kabusunuz olmaktan çıkacak. Bu yöntemle halıdan kıyafete, koltuktan havluya kadar bulaşan saç boyası lekeleri 5 dakikada kendiliğinden uçup gidecek, tek bir iz bile kalmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Saç boyamak, güzellik rutininin en eğlenceli adımlarından biri olsa da, bazen istenmeyen kazaları da beraberinde getiriyor. Özellikle evde saç boyayanların en sık karşılaştığı sorunlardan biri de saç boyası lekeleri oluyor. Halıya, koltuğa, kıyafete veya havluya bulaşan bu lekeler anında müdahale edilmezse kalıcı hale geliyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu yöntemle artık 5 dakikada kıyafetteki saç boyası lekesi uçacak, ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak.
GEREKLİ MALZEMELER:
2 yemek kaşığı oksijenli su
1 yemek kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı sıvı bulaşık deterjanı
NASIL UYGULANIR?
Tüm malzemeleri küçük bir kaseye koyun ve köpüklü bir kıvam alana kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı temiz bir bez ya da sünger yardımıyla lekenin üzerine sürün. Dairesel hareketlerle nazikçe ovalayarak karışımı kumaşa yedirin. Karışımı lekenin üzerinde yaklaşık 5 dakika bekletin. Bu süre zarfında içeriğindeki aktif maddeler lekeye nüfuz ederek boya kalıntılarını parçalıyor. Ardından nemli bir bezle bölgeyi silin. Eğer leke tamamen çıkmadıysa işlemi bir kez daha tekrarlayın.
ALTERNATİF TEMİZLİK YÖNTEMLERİ:
Sirke ve Limon Suyu:
Eğer evinizde oksijenli su yoksa, sirke ve limon ikilisi de etkili bir alternatif sunuyor.
1 su bardağı beyaz sirkeye yarım limonun suyunu ekleyin.
Karışımı lekenin üzerine dökün ve ovalayın.
Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra suyla durulayın.
Tıraş Köpüğü ile Temizlik:
Sadece tıraş için değil, lekeler için de harika bir yardımcı!
Tıraş köpüğünü lekeli alana sıkın.
5-10 dakika beklettikten sonra temiz bir bezle silin ve suyla durulayın.