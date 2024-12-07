Sabahları Sirkeli Su İçince Vücudumuza Ne Olur? Uzmanlar Doğruladı
Uzmanlar, aç karnına sirkeli su içmenin, potansiyel faydaları olduğunu ancak aynı zamanda büyük riskleri de bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sirke, yüzyıllardır mutfaklarımızda ve doğal tedavi yöntemlerinde kullanılan, fermente edilmiş bir besindir. Elma sirkesi başta olmak üzere birçok çeşidi bulunan sirke, zengin içeriğiyle sağlığımıza birçok fayda sağlayabilir. Özellikle aç karnına tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırdığı, kilo vermeyi desteklediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülür. Ancak, her mucizevi görünen yöntemin olduğu gibi, aç karnına sirke tüketmenin de bazı riskleri bulunmaktadır.
AÇ KARNA SİRKELİ SU İÇMENİN FAYDALARI NELER?
Sirke, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekleyebilir ve kilo verme sürecinde yardımcı olabilir. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olarak diyabet riskini azaltabilir. İyi kolesterolü artırırken, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını koruyabilir.
Bağırsaklardaki yararlı bakterileri besleyerek sindirim sistemini düzenler ve ciltteki iltihaplanmaları azaltarak daha sağlıklı bir cilt görünümü sağlayabilir.
AÇ KARNA SİRKELİ SU İÇMENİN ZARARLARI NELER?
Sirkenin yüksek asit içeriği, mide asidini artırarak mide tahrişine, reflüye ve ülser gibi sorunlara yol açabilir. Sirkenin aşındırıcı etkisi, diş minesine zarar verebilir. Bazı ilaçların emilimini etkileyebilir ve fazla tüketim potasyum kaybına neden olabilir. Ayrıca sirkeli su bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.