Sabahları Sirkeli Su İçince Vücudumuza Ne Olur? Uzmanlar Doğruladı

Sirke, yüzyıllardır mutfaklarımızda ve doğal tedavi yöntemlerinde kullanılan, fermente edilmiş bir besindir. Elma sirkesi başta olmak üzere birçok çeşidi bulunan sirke, zengin içeriğiyle sağlığımıza birçok fayda sağlayabilir. Özellikle aç karnına tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırdığı, kilo vermeyi desteklediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülür. Ancak, her mucizevi görünen yöntemin olduğu gibi, aç karnına sirke tüketmenin de bazı riskleri bulunmaktadır.