Sabah Kalkar Kalkmaz Yüzünü Yıkayanlar Yandı: Uzmanlardan Önemli Uyarı

Yüz yıkamanın, cildin gece boyunca ürettiği doğal nemi yok ederek cildi daha da kurutabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, cildin sağlığını korumak için aşırı yüz yıkamanın bırakılması ve daha hafif bir cilt bakım rutinine geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, ciltte kuruma ve soyulma gibi olumsuz etkiler gözlemlenebiliyor. Kuru cilde sahip kişilerin, sabahları su yerine nemlendirici içeren hafif bir temizleyici kullanmaları öneriliyor.