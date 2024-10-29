Sabah Kalkar Kalkmaz Yüzünü Yıkayanlar Yandı: Uzmanlardan Önemli Uyarı
Kış aylarında cilt bakımında yapılan hatalar, cilt kuruluğu gibi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle sabahları uyanır uyanmaz yüzü yıkamak, birçok kişi için bir rutin olsa da uzmanlar, soğuk havalarda bu alışkanlıktan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Yüz yıkamanın, cildin gece boyunca ürettiği doğal nemi yok ederek cildi daha da kurutabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, cildin sağlığını korumak için aşırı yüz yıkamanın bırakılması ve daha hafif bir cilt bakım rutinine geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, ciltte kuruma ve soyulma gibi olumsuz etkiler gözlemlenebiliyor. Kuru cilde sahip kişilerin, sabahları su yerine nemlendirici içeren hafif bir temizleyici kullanmaları öneriliyor.
CİLDİNİZİN NEM DENGESİ BOZULABİLİR
Cildin pürüzsüz ve sağlıklı kalabilmesi için nemin korunması gerekiyor. Aşırı cilt kuruluğu, "kserozis kutis" olarak adlandırılan bir durum olarak biliniyor ve yaş, çevresel faktörler gibi nedenlerden dolayı cildin nem dengesi bozulabiliyor.
BOL SU TÜKETİLMELİ
Cilt kuruluğuna yol açan faktörler arasında sıcak su ile duş almak, sık banyo yapmak, sert kış koşullarında yaşamak, merkezi ısıtma kullanmak ve yeterince su içmemek yer alıyor. Bu durumu önlemek için cilt temizliğinde aşırı sıcak su kullanılmaması, nemlendirici içeren sabunların tercih edilmesi, banyo sonrasında hemen nemlendirici uygulanması, bol su tüketilmesi ve sebze-meyve ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmesi öneriliyor.