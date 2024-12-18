Sabah Güne Kahve İle Başlamanın Bir Zararı Daha Ortaya Çıktı

STRESİ DAHA ÇOK ARTIRABİLİR

Ayrıca, kahvenin stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesini artırabileceği de belirtiliyor. Kortizol, sabah saatlerinde doğal olarak en yüksek seviyede bulunurken, kahve tüketimi bu seviyeyi daha da yükseltebilir. Bu nedenle, kahve içmek için kortizol seviyelerinin düşmeye başladığı saatlerin tercih edilmesi öneriliyor.

KAHVALTIDAN SONRA KAHVE DAHA GÜVENLİ

Uzmanların ortak görüşü, sabah kahvesinin kahvaltının ardından tüketilmesi gerektiği yönünde. Bu basit zamanlama değişikliği, hem metabolizma üzerindeki olumsuz etkileri önleyebilir hem de sağlık risklerini azaltabilir.