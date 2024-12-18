Sabah Güne Kahve İle Başlamanın Bir Zararı Daha Ortaya Çıktı
Sabah uyandığınızda doğrudan kahvenizi hazırlamaya başlıyorsanız, bu alışkanlığınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Uyanır uyanmaz kahve içmenin olumsuz bir etkisi daha açıklandı. Özellikle kötü bir gece uykusunun ardından tüketilen kahvenin vücudunuz üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Bilim dünyasında son olarak yapılan araştırma, sabah kahvesinin beklenmedik sonuçlarını ortaya koydu.
SABAH KAHVE İÇMEDEN ÖNCE 2 KEZ DÜŞÜNÜN
Uzmanlar, kötü bir uyku sonrası kahve tüketiminin metabolizma üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini vurguluyor. Uzmanlar, kahvaltıdan önce içilen sert bir kahvenin kan şekeri ve insülin seviyelerinde ani değişimlere neden olabileceği konusunda uyarıyor.
Bu ani değişikliklerin, vücudun kahvaltıyı sindirme ve işleme kapasitesini zorladığı, bu durumun uzun vadede tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırabileceği ifade ediliyor. Betts, kahve tüketimini kahvaltının ardından yapmanın metabolizma ve genel sağlık açısından daha güvenli bir tercih olduğunu belirtiyor.
KAHVE TÜKETİMİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN BELLİ OLDU
Kahvenin fiziksel performansı artırıcı etkileri düşünüldüğünde, spor öncesinde tüketmek isteyenler için uzmanlar, egzersizden 45-60 dakika önce kahve içilmesini öneriyor. Bu süre, kafeinin etkilerinin zirveye ulaşması için uygun zaman aralığı olarak kabul ediliyor.
SABAH KAHVESİNİN DİĞER ETKİLERİ
Sabah kahvesi tüketimiyle ilgili başka potansiyel riskler de bulunuyor. Kafeinin idrar söktürücü etkisi nedeniyle vücudun sıvı kaybını artırabileceği ve bu durumun özellikle sabah saatlerinde susuz kalma riskini yükseltebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, güne bir bardak su içerek başlamanın daha sağlıklı bir alternatif olduğunu ifade ediyor.
STRESİ DAHA ÇOK ARTIRABİLİR
Ayrıca, kahvenin stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesini artırabileceği de belirtiliyor. Kortizol, sabah saatlerinde doğal olarak en yüksek seviyede bulunurken, kahve tüketimi bu seviyeyi daha da yükseltebilir. Bu nedenle, kahve içmek için kortizol seviyelerinin düşmeye başladığı saatlerin tercih edilmesi öneriliyor.
KAHVALTIDAN SONRA KAHVE DAHA GÜVENLİ
Uzmanların ortak görüşü, sabah kahvesinin kahvaltının ardından tüketilmesi gerektiği yönünde. Bu basit zamanlama değişikliği, hem metabolizma üzerindeki olumsuz etkileri önleyebilir hem de sağlık risklerini azaltabilir.