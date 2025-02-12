Sabah Buz Tutan Araba Camı Bu Şekilde Ayna Gibi Oluyor: Ne İz Bırakıyor Ne Çiziyor

3. ILIK SU KULLANIN (DİKKATLİ OLUN!)

Camlarınızdaki buzu çözmek için hafif ılık su kullanabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kesinlikle kaynar su dökmemektir. Ani sıcaklık değişimi camın çatlamasına neden olabilir. Bu yüzden suyun çok sıcak olmamasına özen gösterin.

4. ARAÇ ISITMASINI DEVREYE SOKUN

Aracınızı çalıştırarak cam rezistansını ya da klimayı açarak içeriden ısıtma sağlayabilirsiniz. Bu yöntem biraz zaman alabilir ancak camlarınıza zarar vermeden buzun erimesini sağlar.