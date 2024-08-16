Saatte 3500 Lira Kazanıyorlar! Bir Senede Sadece 1,5 Ay Çalışıyorlar

Ordu'da fındık hasadının ardından ayıklama mesaisine başlayan patozcular, kısa sürede yoğun bir çalışma temposuna giriyor. Yılda sadece 1,5 ay çalışabilen patozcular, saatte 3 bin 500 TL kazanıyor. Patozculardan Yiğit Çağan, "Gece gündüz demeden, toz içinde uykusuz çalışıyoruz" dedi.

Saatte 3500 Lira Kazanıyorlar! Bir Senede Sadece 1,5 Ay Çalışıyorlar - Resim: 1

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık hasadı, sahil kesimlerinde 5 Ağustos'ta başladı. Türkiye'nin en büyük fındık üretim merkezi olan Ordu'da, hasat edilen fındıklar harmana getiriliyor ve kurutulduktan sonra kabuklarından ayrılıyor. Bu işlemi yapan patozcular, bu yıl da yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Patozcular, fındık sezonunda yaklaşık 1,5 ay boyunca, günde ortalama 20 saat çalışarak geçimini sağlıyor. Tozlu ve zorlu şartlar altında çalışan patozcular, geçen yıl 2 bin TL olan saatlik ücretlerini bu yıl 3 bin 500 TL'ye çıkardı. Patoz ortaklarından Yiğit Çağan, yeni sezonla birlikte yoğun bir tempoya girdiklerini belirterek, "Sahil kesimindeki işlerimiz yaklaşık 10 gün sonra bitecek. Ardından orta ve yüksek kesimlerde çalışmaya devam edeceğiz. Yeri geliyor, sabahlara kadar uykusuz ve toz içinde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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