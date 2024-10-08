Saatler Ne Zaman Geri Alınacak? 2024 Yılı Kış Saati Uygulamasında Son Gelişme
Türkiye, 2016 yılından bu yana kalıcı olarak yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Peki saatler geri alınacak mı? Ne zaman geri alınacak? İşte tüm detaylar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Avrupa'daki birçok ülke gibi kış saati uygulamasına geçiş yapmayan Türkiye'de saatler geri alınmayacak. Ancak, Avrupa ülkeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Pazar günü saatlerini geri alarak kış saatine geçecekler.
TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI ARTACAK
Türkiye, kalıcı yaz saati uygulamasına devam ederken, Avrupa ülkeleri kış saatine geçtikten sonra Türkiye ile bu ülkeler arasındaki saat farkı artacak. Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkeleriyle olan saat farkı 1 saatten 2 saate çıkarken, İngiltere ile 3 saate yükselecek.
YAZ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?
Yaz saati uygulamasının geçmişi 1700’lü yıllara dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden Fransa’ya elçi olarak gönderilen Benjamin Franklin, Paris halkının mum israfını azaltmak ve gün ışığından daha fazla yararlanmalarını sağlamak için bu fikri ilk kez ortaya atan kişilerden biri oldu. O dönemlerde Paris'te yayımlanan The Journal of Paris gazetesine yazdığı mektupla, gün ışığından daha fazla faydalanmanın önemine dikkat çekmişti.
Türkiye’deki kalıcı yaz saati uygulaması, enerji verimliliği ve günlük yaşamı düzenleme açısından tartışılmaya devam etse de, şu an için bu düzenleme değiştirilmeden uygulanmaya devam ediyor.