Saatler Ne Zaman Geri Alınacak? 2024 Yılı Kış Saati Uygulamasında Son Gelişme

Avrupa'daki birçok ülke gibi kış saati uygulamasına geçiş yapmayan Türkiye'de saatler geri alınmayacak. Ancak, Avrupa ülkeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Pazar günü saatlerini geri alarak kış saatine geçecekler.

TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI ARTACAK

Türkiye, kalıcı yaz saati uygulamasına devam ederken, Avrupa ülkeleri kış saatine geçtikten sonra Türkiye ile bu ülkeler arasındaki saat farkı artacak. Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkeleriyle olan saat farkı 1 saatten 2 saate çıkarken, İngiltere ile 3 saate yükselecek.