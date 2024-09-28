Saatin Arkasından Çıktı! Değeri Paha Biçilemez

Yeni Zelanda'da bir ikinci el eşya mağazası, ilginç bir kayıp hikayesine ev sahipliği yaptı. Müşteriler, mağazaya girip eski bir saat almak istediklerini belirtince, beğendikleri saatin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için arkasını açmak isteyen mağaza sahibi, içinden bir yüzük kutusu buldu.

Mağaza sahibi, kutuyu açtığında beyaz altın ve elmaslardan yapılmış bir nişan yüzüğü ile alyans gördüğünü ifade ederek, hemen yüzükleri polis karakoluna teslim etti fakat aileyi bulma süreci zorlu oldu. Dört ay boyunca hem polisle hem de Kızılhaç yardım kuruluşu ile iş birliği yapan mağaza sahibi, sosyal medya üzerinden yüzüklerin fotoğraflarını paylaştı fakat hiçbir yanıt alamadı.