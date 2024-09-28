Saatin Arkasından Çıktı! Değeri Paha Biçilemez
İkinci el eşya satışı yapan bir mağazaya giden müşterilerin merakı sayesinde bulundu. Saatin arkasını sökünce fark ettiler. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Zelanda'da bir ikinci el eşya mağazası, ilginç bir kayıp hikayesine ev sahipliği yaptı. Müşteriler, mağazaya girip eski bir saat almak istediklerini belirtince, beğendikleri saatin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için arkasını açmak isteyen mağaza sahibi, içinden bir yüzük kutusu buldu.
Mağaza sahibi, kutuyu açtığında beyaz altın ve elmaslardan yapılmış bir nişan yüzüğü ile alyans gördüğünü ifade ederek, hemen yüzükleri polis karakoluna teslim etti fakat aileyi bulma süreci zorlu oldu. Dört ay boyunca hem polisle hem de Kızılhaç yardım kuruluşu ile iş birliği yapan mağaza sahibi, sosyal medya üzerinden yüzüklerin fotoğraflarını paylaştı fakat hiçbir yanıt alamadı.
Yüzüklerin alındığı mağazaya ulaşarak bir kimlik numarası elde eden ekip, bu numara üzerinden iletişim kurmaya çalıştı ancak ulaştıkları telefon numaralarının geçersiz olduğunu öğrendi. İlerlemekte kararlı olan Kıdemli Çavuş Small, Kraliyet Yeni Zelanda Donanması ile irtibata geçerek, gemi sahibinin eski bir sağlık görevlisi olan oğlunun iletişim bilgilerine ulaştı.
Görüşme sonrası, adamın ve kardeşlerinin annelerinin vefatından sonra yüzükleri her yerde aradıkları öğrenildi. Kıdemli Çavuş Small, “Aile, yüzüklerin bulunması haberine çok sevindi. Bu değerli eşyaların, annelerinin mirası olarak sahibine yeniden kavuşması ekip için harika bir duygu” dedi.