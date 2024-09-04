Rus Turistler Bartın’a Akın Etti

2022 yılından Rusya'dan Türkiye'ye turistleri taşımaya başlayan Astoria Grande gemisi, Bartın'ın Amasra ilçesine toplamda 51, bu yıl ise 18. seferini gerçekleştirdi. Eylül ayının ilk seferinde toplam bin 47 yolcu, 445 personel olmak üzere bin 492 kişi ile Amasra limanına yanaşan geminin Rusya'dan bölgeye getirdiği toplam kişi sayısı 60 bin 770'ye ulaştı.

Güneşli ve sıcak bir günde Amasra'ya ulaşan gemi ile gelen Rus turistler, ilçenin tarihi sokaklarını gezerek, plajlara akın ederek serinledi. Amasra'nın muhteşem doğasında denize giren turistler, kumsalın ve güneşin de keyfini çıkardı.

Öte yandan yapılan anketlerde, 2022 yılının Ağustos ayında başlayan seferlerle Türkiye'ye ve Amasra'ya gelen Rus turistlerin en çok sevdiği yerlerin başında İstanbul ve Amasra geldiği öğrenildi. Karadeniz'in en güzel limanlarını dolaşan Astori Grande gemisinde yapılan anketlerde, turistlerin en çok sevdiği durakların başında Amasra Limanı geldiği öğrenildi. Amasra ve İstanbul'un Rusların en çok sevdikleri yerler durağında en üst sırada çıkan anketlerde Rusların Amasra'yı sevmesinde ise muhteşem doğası, sessiz, sakin ve şirin bir kent olması, yürüme mesafesindeki plajları, taze balık ve uygun fiyatlar gibi bir çok sebeplerin etkili olduğu belirtildi.

Yaz döneminde yoğun ve hareketli bir dönem geçiren ve Eylül ayı ile birlikte sakinleşen Amasra'nın Rus turistleri ağırlamaya devam ettiğini belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Eylül ayı ile birlikte balık avlanma yasağının bittiği bu dönemde, 60 bin sayısını geçtik. Misafirlerimiz, Eylül ayında bir başka güzel olan Amasra'mızın güzelliklerini görme ve yaşama fırsatı buluyor. Biz de 60 bin kişi sayısını geçmiş bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Sezona göre daha sessiz ve sakin bir dönemi geçiyoruz. Yine de 1047 yolcu 445 mürettebat olmak üzere toplamda 60 bin 770 kişi sayısına ulaştık. Bu ay içerisinde 3 seferimiz daha olacak" dedi.

Öte yandan Eylül ayı içerisinde her hafta Çarşamba günleri Amasra ilçesinde gelmesi beklenen Astoria Grande gemisinin bölgeye getirdiği kişi sayısının ay sonunda ise 65 bini bulması bekleniyor.

Kaynak: İHA