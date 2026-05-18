Rize'de Sokak Kedisi Her Gün Sahibinin Boynuna Sarılıyor: Vefanın Böylesi...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde züccaciye dükkanı işleten Ferhat Hayat ve babası Ali Hayat'ın kapıda buldukları gözleri bile açılmamış bir yavru kediyi sahiplenmesi, ezber bozan bir sevgi bağına dönüştü. Her sabah dükkana gelen kedi kasaya tırmanarak sahibinin boynuna sarılıp adeta ona teşekkür ediyor.

'GÖZLERİNİ BİLE AÇAMIYORDU, AVUÇ İÇİ KADARDI'

Kediyi dükkanı ilk açtıkları günlerde bulduklarını belirten genç esnaf Ferhat Hayat, aralarındaki bağı şu sözlerle anlattı:

"Biz dükkanı açtığımızda bu daha yeni doğmuştu, gözlerini bile açamıyordu. Annesi yoktu ve avuç içi kadardı. Dükkanı açtığımızdan beri her gün burada. Benden daha çok burada diyebilirim. Aşıları falan tam ama biri evden mi kaçtı diyerek alıp götürmesin diye tasma takmadık. Her sabah gelir, babamla beraber dükkana girer. Kasanın oraya çıkıp boynuma sarılır."

'ZÜCCACİYE DÜKKANI AMA DAHA HİÇBİR ŞEY KIRMADI'

Sosyal medyada yayılan sarılma videolarının ardından bazı vatandaşların dükkanı market sandığını ve gıda hijyeni açısından tepki gösterdiğini belirten Hayat, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşlar market diye paylaşmış o yüzden tepki gösterenler oldu ama biz gıda değil, züccaciye ürünleri satıyoruz. Kedimizin bakımları tam. En ilginç olanı ise bizim dükkanımız kırılacak eşyalarla dolu ama aralarında gezmesine rağmen daha henüz hiçbir şey kırmadı."

'İSMİYLE ÇAĞIRINCA KOŞARAK GELİYOR'

Kedinin bakımını üstlenen ve her sabah dükkanı birlikte açtıklarını söyleyen baba Ali Hayat ise hayvanın zekasına hayran kaldıklarını belirtti. Baba Hayat, "Önceden bir hastalık geçirmişti, oğlum onu veterinere götürüp tedavi ettirdi. O tedaviden sonra aralarında kopmaz bir bağ oluştu. Ben her sabah geldiğimde beni kapıda karşılar, adeta selamlar. Çok akıllı bir hayvan. Kendi ismiyle çağırdığın zaman tepki gösteriyor, geliyor. Demek ki hayvanları sevince sevgi karşılıklı oluyor, onlar da bizi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA