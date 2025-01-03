Rize, Artvin, Bolu, Ordu Değil: Türkiye'de Havası En Temiz Şehir Belli Oldu! 80 İli Birden Solladı
Ne Rize, ne Artvin, ne Bolu, ne Ordu değil... Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) yayımladığı 2024 Kara Raporu'na göre, Türkiye'de havası en temiz şehri ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye'de en temiz havası olan şehri açıkladı. Yapılan araştırmalar sonucunda, 2024 yılına ait Kara Raporu'na göre, Türkiye'de havası en temiz il Sinop olduğu belirlendi. Raporda, 2023 yılı için PM10 (partikül madde) ortalamalarına bakıldığında, Sinop’un hava kalitesinin diğer illere göre daha iyi olduğu açıklandı. Özellikle PM10 (partikül madde) değerlerinin düşük olması, Sinop havasının temizliğine işaret ediyor.
Ancak, Sinop'taki tüm hava izleme istasyonlarından yeterli veri alınamadığı için bu sonuç tam olarak kesinlik kazanmıyor. Özellikle il merkezindeki istasyondan gelen verilerin eksik olması, Sinop'un genel hava kalitesini tam olarak yansıtmadığı vurgulandı.
Raporda, Sinop'taki hava kalitesini etkileyen bir diğer faktör olarak kırsal bölgelerdeki hava izleme istasyonları gösteriliyor. Bu istasyonlardan elde edilen verilerin, ilin genel hava kalitesini daha iyi gösterdiği belirtiliyor