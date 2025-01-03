Rize, Artvin, Bolu, Ordu Değil: Türkiye'de Havası En Temiz Şehir Belli Oldu! 80 İli Birden Solladı

Ancak, Sinop'taki tüm hava izleme istasyonlarından yeterli veri alınamadığı için bu sonuç tam olarak kesinlik kazanmıyor. Özellikle il merkezindeki istasyondan gelen verilerin eksik olması, Sinop'un genel hava kalitesini tam olarak yansıtmadığı vurgulandı.

Raporda, Sinop'taki hava kalitesini etkileyen bir diğer faktör olarak kırsal bölgelerdeki hava izleme istasyonları gösteriliyor. Bu istasyonlardan elde edilen verilerin, ilin genel hava kalitesini daha iyi gösterdiği belirtiliyor