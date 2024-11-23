Restoranda Sakın Bu Yemekleri Sipariş Etmeyin: Ünlü Şefler Nedenini Açıkladı
Restoran seçiminde lezzet kadar menüdeki seçimler de oldukça önemli. Peki, mutfakların içindeki sırları bilen şefler, hangi yemekleri tercih etmiyor? Huffington Post'a konuşan ünlü şefler, restoranlarda asla sipariş edilmemesi gereken yemekleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şefler, restoranların menülerinde yer alan bazı yemeklerin maliyetlerine göre sunulan değerin düşük olduğunu belirtiyor. Örneğin, basit soslu makarnalar genellikle kuru makarna ve düşük kaliteli malzemelerle hazırlanıyor. Bu da müşterilere yüksek fiyat karşılığında tatmin edici bir deneyim sunmaktan uzaklaşıyor.
Salatalar da şeflerin dikkat çektiği bir diğer nokta. Önceden kesilmiş sebzeler ve önceden hazırlanmış tavuk parçalarıyla hazırlanan salatalar, taze ve özenle hazırlanmış salatalara göre hem lezzetsiz hem de daha pahalı olabiliyor.
Çorbalar ise genellikle restoranların atıklarını değerlendirmek için kullandığı bir yöntem olarak görülüyor. Bu nedenle, çorbaların lezzetleri ve içerikleri konusunda şüpheci olmak gerekiyor.
Balık ve deniz ürünleri konusunda da şefler uyarıyor. Özellikle konserve ürünler ve yüksek fiyatlı ancak lezzetsiz olan ıstakoz gibi seçeneklerden kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.
RESTORANDA NE SİPARİŞ EDİLMELİ?
Şeflerin tavsiyesi, mevsimlik ve taze ürünlerle hazırlanmış yemekleri tercih etmek. Özellikle yerel ürünlerle hazırlanan yemekler, hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, menüde özel olarak belirtilen ve şefin önerdiği yemekleri denemek de farklı bir deneyim sunabilir.