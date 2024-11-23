Restoranda Sakın Bu Yemekleri Sipariş Etmeyin: Ünlü Şefler Nedenini Açıkladı

Çorbalar ise genellikle restoranların atıklarını değerlendirmek için kullandığı bir yöntem olarak görülüyor. Bu nedenle, çorbaların lezzetleri ve içerikleri konusunda şüpheci olmak gerekiyor.

Balık ve deniz ürünleri konusunda da şefler uyarıyor. Özellikle konserve ürünler ve yüksek fiyatlı ancak lezzetsiz olan ıstakoz gibi seçeneklerden kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.