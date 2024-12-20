Rengarenk Hasat Başladı: Gören Çiçek Sanıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor!
Samsun'da "Renkli Karnabahar Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında dikilen çeşitli renklerdeki karnabaharların hasadı gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA - Haber Merkezi
19 Mayıs ilçesindeki Devlet Hastanesi yanındaki tarım alanında düzenlenen hasat etkinliğinde konuşan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, önemli bilgiler paylaştı.
Sağlam, Türkiye genelinde 2023 üretim sezonunda 1 milyon 120 bin 34 dekar alanda toplam 3 milyon 491 bin 127 ton kışlık sebze üretildiğini belirtti. Bu sebzeler arasında beyaz baş lahana, kırmızı baş lahana, karalahana, karnabahar, ıspanak, pırasa ve turp yer alıyor.
537 BİN TON HASAT EDİLDİ
Samsun'daki sebze üretimine dair detaylar veren Sağlam, ildeki toplam sebze üretiminin yaklaşık 1 milyon 10 bin ton olduğunu, kışlık sebze üretiminin ise 100 bin 997 dekar alanda 537 bin 798 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.
ÜRETİMİN YÜZDE 94’ÜNÜ KARŞILIYOR
Kışlık sebze üretim alanlarının yüzde 8,81’ine sahipken üretimin yüzde 15’inin Samsun’da yapıldığını belirten Sağlam, “İlimiz kışlık sebze alanlarının yaklaşık yüzde 84’ünü, üretimin ise yüzde 94’ünü Bafra ilçemiz karşılamaktadır. İlimizde 2023 yılında 17 bin 545 dekar alanda karnabahar üretimi yapılmakta olup, 70 bin 98 ton ürün elde edilmektedir. Üretimin tamamına yakını Bafra ilçemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. İlimizde üretilen karnabaharın büyük çoğunluğu iç piyasada tüketilmekte iken 2023 yılında yaklaşık 5 bin tona yakın ihracat gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.
ÇİĞ OLARAK DA TÜKETİLEBİLİYOR
Üretici Adem Güney, “Bu sene İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürümüzün tavsiyesi ve desteğiyle 20 dönümlük bir alanda renkli karnabahar üretimini denedik. Turuncu ve mor karnabaharlarımız oldu. Bu çiğ olarak da yenilebiliyor. Aynı brokoli gibi. Salatası ve yemeği de oluyor. Renkleri tamamen doğal, genetiğiyle oynanmış değil” dedi.
KARNABAHARIN FAYDALARI NELERDİR?
Karnabahar, sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezlerinden biri olarak kabul edilir. Hem besleyici hem de doyurucu olan bu sebze, kızartma, haşlama, turşu gibi çeşitli formlarda veya tencere, fırın yemeklerinde kullanılabilir. Turpgiller ailesinden olan karnabahar, yüksek lif içeriği ve zengin besin değerleriyle sağlıklı yaşam için önerilir. İçeriğinde A, C, K vitaminleri ile demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, fosfat, fosfor ve omega-3 yağ asitleri bulunur. Karnabaharın sağlığa faydaları şu şekildedir:
ENFEKSİYONA KARŞI KORUR
Karnabahar, yüksek antioksidan ve C vitamini içeriği sayesinde enfeksiyon riskini azaltmada etkilidir. İltihap ve zararlı bakterilerin oluşumunu engellemeye yardımcı olur, bu nedenle mevsiminde tüketilmesi önerilir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER
Sindirim sorunlarına karşı doğal bir çözüm sunar. Kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi problemleri hafifletir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca karaciğer sağlığını destekler ve detoks etkisiyle toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR
Bir porsiyon karnabahar sadece 29 kalori içerir. Düşük karbonhidrat, şeker ve yağ, yüksek lif içeriğiyle tokluk hissini uzatır, bu da kilo verme sürecini destekler. Karnabaharın yüksek doyuruculuğu, sağlıklı beslenmeye katkı sağlar.
GÖZ SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI
A vitamini ve sulforafan içeriğiyle göz dokularının korunmasına yardımcı olur, katarakt gibi göz hastalıklarının önlenmesinde rol oynar.
KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR
Kalp ve damar sağlığına olumlu etkileri vardır, kardiyovasküler riskleri azaltabilir.
HÜCRE YENİLENMESİNE DESTEK OLUR
C vitamini içeriği sayesinde cilt sağlığını destekler, kolajen üretimini teşvik eder ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur.
KARNABAHAR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Bağışıklık sistemini güçlendirir, kış hastalıklarından korur.
Diş ve kemik sağlığına katkıda bulunur.
Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.
Kilo verme sürecini destekler.
Bağırsak sağlığını iyileştirir.
Kansızlığı giderir.