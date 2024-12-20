Rengarenk Hasat Başladı: Gören Çiçek Sanıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor!

19 Mayıs ilçesindeki Devlet Hastanesi yanındaki tarım alanında düzenlenen hasat etkinliğinde konuşan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, önemli bilgiler paylaştı.

Sağlam, Türkiye genelinde 2023 üretim sezonunda 1 milyon 120 bin 34 dekar alanda toplam 3 milyon 491 bin 127 ton kışlık sebze üretildiğini belirtti. Bu sebzeler arasında beyaz baş lahana, kırmızı baş lahana, karalahana, karnabahar, ıspanak, pırasa ve turp yer alıyor.

537 BİN TON HASAT EDİLDİ

Samsun'daki sebze üretimine dair detaylar veren Sağlam, ildeki toplam sebze üretiminin yaklaşık 1 milyon 10 bin ton olduğunu, kışlık sebze üretiminin ise 100 bin 997 dekar alanda 537 bin 798 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.