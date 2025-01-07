Reha Muhtar'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: Ferdi Tayfur'un Cenazesini Görünce Dayanamadı 'Cenazeme Sakın Gelmesin'
Eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile sık sık gündeme gelen gazeteci Reha Muhtar, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan tartışmayı görünce dayanamayıp vasiyetini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü Gazeteci Reha Muhtar, sağlığına kavuşmaya başlarken, vasiyetiyle gündeme geldi. Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından cenazede ailesi arasında yaşanan tartışmaları gören Reha Muhtar, bu tür bir krizle kendi cenazesinde karşılaşmak istemediğini belirtti.
"ÖLÜRSEM CENAZEME GELMESİN"
Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” açıklamasında bulundu. Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.
NE OLMUŞTU?
Reha Muhtar'ın entübe edilmesinin ardından ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye bir şey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.