Reha Muhtar'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: Ferdi Tayfur'un Cenazesini Görünce Dayanamadı 'Cenazeme Sakın Gelmesin'

NE OLMUŞTU?

Reha Muhtar'ın entübe edilmesinin ardından ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye bir şey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.