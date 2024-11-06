Jinekologlar Regli Ağrısını Geçirecek Yöntemi Açıkladı: Suya Karıştırıp İçince Adet Sancısını Anında Kesiyor

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan hayıt, kadın sağlığına olan faydalarıyla öne çıkan şifalı bir bitkidir. Antik çağlardan beri kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılan hayıt, günümüzde de popülerliğini korumaktadır. Modern tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat bile, hayıtın menstrüel sorunlara iyi geldiğini belirtmiştir.