Reflü Belirtileri Nelerdir Nasıl Tedavi Edilir?

REFLÜDE BESLENME DÜZENİ

Reflü hastaları, beslenmelerine dikkat ederek semptomları hafifletebilir. Lifli gıdalar, elma, muz, brokoli ve papatya çayı gibi besinler reflüye iyi gelir. Ayrıca, gazlı içecekler, çikolata, alkol ve baharatlı gıdalardan kaçınılması gerekir.

REFLÜ TEDAVİSİNDE CERRAHİ MÜDAHALE

İlaç tedavisinin etkisiz olduğu veya uzun süreli ilaç tedavisini tercih etmeyen hastalar için cerrahi müdahale gerekebilir. Reflü ameliyatları arasında en yaygın yapılan yöntem, "Nissen fundoplikasyon"dur. Bu ameliyat, yemek borusunun mideyle birleştiği noktadaki kapağı güçlendirir ve mide fıtığını onarır. Laparoskopik yöntemle yapılan bu işlem, reflüye karşı en etkili cerrahi tedavi olarak kabul edilmektedir.

REFLÜDEN KORUNMA VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Reflü hastalığının önlenmesi ve tedavisi için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

Kilo kontrolü sağlamak

Yağlı, baharatlı ve kafeinli gıdalardan kaçınmak

Yemek sonrası en az üç saat yatmamak

Sigara ve alkolden uzak durmak

Bol lifli gıdalar tüketmek

Reflü, yaşam tarzı değişiklikleri ve tedavi ile yönetilebilen bir rahatsızlık olup, doğru beslenme ve alışkanlıklarla semptomlar kontrol altına alınabilir.