Ramazan'da Sahurda Yenmesi Gereken Yemekler Ortaya Çıktı: Bu Yemekler İftara Kadar Tok Tutuyor

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sahurda ve iftarda ne yenileceği konusu da araştırılmaya başlandı. Sahur ve iftar sofralarının en önemli detaylarından biri ise uzun süre tok tutan besinler. Doğru besinleri seçmeniz, hem gün boyu tok kalmanıza hem de susuzluğun minimumda tutmanıza yardımcı olur. Peki, sahurda hangi besinler tercih edilir? İşte 2025 Ramazan ayı için tok tutan yiyeceklerin listesi...