Ramazan'da Sahurda Yenmesi Gereken Yemekler Ortaya Çıktı: Bu Yemekler İftara Kadar Tok Tutuyor
Ramazan ayında sahur ve iftarda doğru yemekleri seçmeniz, hem gün boyu tok kalmanıza hem de susuzluğunuzu minimuma indirmenize yardımcı olur. Peki, sahurda hangi yemeklerin yenmesi gerekir? İşte 2025 Ramazan ayı için tok tutan yiyeceklerin listesi...
Kaynak: Haber Merkezi
11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sahurda ve iftarda ne yenileceği konusu da araştırılmaya başlandı. Sahur ve iftar sofralarının en önemli detaylarından biri ise uzun süre tok tutan besinler. Doğru besinleri seçmeniz, hem gün boyu tok kalmanıza hem de susuzluğun minimumda tutmanıza yardımcı olur. Peki, sahurda hangi besinler tercih edilir? İşte 2025 Ramazan ayı için tok tutan yiyeceklerin listesi...
SAHURDA TOK TUTAN YEMEKLER
Protein Kaynakları:
Yumurta, peynir, yoğurt, süt, fındık, badem
Bu besinlerin yüksek protein içerikleri sayesinde uzun süre tok tutar ve günlük enerji ihtiyacını karşılar.
Tam Tahıllar:
Yulaf, tam buğday ekmeği
Yavaş sindirilen bu tatiller, sıcaklığın uzun süre olmasını sağlar ve açlık hissini bastırır.
Sağlıklı Yağlar:
Avokado, tuzu az zeytin, ceviz
Hem tokluk hissi hem de sağlıklı yağ asitleriyle vücuda katkı sağlar.
Sebzeler:
Salatalık, domates, yeşillikler
Yüksek su içerikleriyle susuzluğu önler ve hafifliği sayesinde mideyi yormaz.
Su Tüketimi:
Sahurda mutlaka en az iki bardak su içmeye özen gösterin.
SAHURDA YENMEMESİ GEREKEN YEMEKLER
Bazı besinler gün boyu daha çabuk acıkmanıza veya susamanıza neden olabilir. O nedenle sahurda bu yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.
Tuzlu Yiyecekler:
Salam, sucuk, tuzlu zeytin
Aşırı tuzlu besinler su tutmasını engeller ve hızlı bir şekilde susatır.
Şekerli Gıdalar:
Reçel, bal, tatlılar
Kan şekerini hızla yükseltip ardından ani düşüşe sebep olur, çabuk acıktırır.
Hamur İşleri:
Börek, poğaça
Karbonhidrat içeriği yüksek olan bu yiyecekler kısa sürede acıkmaya ve susamaya neden olur.
Kızartmalar:
Aşırı yağlı yiyecekler mideyi yorar ve gün içinde rahatsızlıklar yaratabilir.
Çay ve Kahve:
İdrar söktürücü etkisiyle vücutta su kaybına neden olur.