RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri
Ramazan Bayramı tatilinin süresi, yaklaşan bayram öncesinde birçok kişinin gündeminde yer aldı. Geçtiğimiz yıl bayram tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından bu yıl da beklentiler o yönde. Peki, bu yıl bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Tatil 9 güne uzatılacak mı? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, 2025 tatil takvimi milyonlarca kişinin gündeminde yerini aldı. Bayramda seyahat planı yapanlar ve yıllık izinlerini ayarlamak isteyen çalışanlar, bu yıl tatilin kaç gün süreceğini merakla bekliyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili 3 gün, Kurban Bayramı tatili ise 4 gün sürüyor ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki, bu yıl bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Tatil 9 güne uzatılacak mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonrası dahil olmak üzere toplam 3,5 gün sürüyor. Ancak bayramın bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatilin uzatılması ihtimali oldukça yüksek. 2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bu durumda, tatilin 29 Mart Cumartesi günü başlaması ve 2 Nisan Çarşamba akşamı sona ermesi gündemde. Eğer idari izin kararı alınırsa, 5 güne varan bir tatil süreci mümkün olabilir.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin süresini görüşecek. Kabine Toplantısı sonrası gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz yıl alınan idari izin kararıyla tatil süresi 9 güne çıkarılmıştı. Aynı kararın bu yıl da alınması, hem çalışanları hem de turizm sektörünü yakından ilgilendiriyor.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZATILACAK MI?
Şu an için resmi olarak bayram tatili 3,5 gün sürecek. Ancak idari izin eklenmesi durumunda bu sürenin uzaması söz konusu. Kararın önümüzdeki Kabine Toplantısı sonrasında netleşmesi bekleniyor.
İŞTE RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı