RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, 2025 tatil takvimi milyonlarca kişinin gündeminde yerini aldı. Bayramda seyahat planı yapanlar ve yıllık izinlerini ayarlamak isteyen çalışanlar, bu yıl tatilin kaç gün süreceğini merakla bekliyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili 3 gün, Kurban Bayramı tatili ise 4 gün sürüyor ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki, bu yıl bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Tatil 9 güne uzatılacak mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.