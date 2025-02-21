Ramazan Ayında Hurma Alırken Dikkat: Dışı Böyleyse Zehir Saçıyor
Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma, raflarda yerini almaya başladı. Ancak hurma alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. İşte sağlıklı ve kaliteli hurma seçimi için bilmeniz gerekenler…
Kaynak: İHA
Besleyici ve doğal enerji kaynağı olan hurma, yıl boyunca sofralarda yer alsa da özellikle Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının baş tacı oluyor. Farklı çeşitleri ve zengin besin değerleriyle dikkat çeken hurma, doğru seçilmediğinde faydadan çok zarar verebilir. Peki, hurma alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
RAMAZAN AYINA SAYILI GÜNLER KALA HURMAYA TALEP ARTTI
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte market ve pazarlarda hurma çeşitleri satışa sunuldu. Özellikle doyurucu ve besleyici özellikleriyle öne çıkan bu mucizevi meyveye talep her geçen gün artıyor.
SAĞLIKLI HURMA SEÇİMİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Hurma ticareti yapan Ahmet Özkan, hurma alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair önemli uyarılarda bulundu. Özkan, “İftarda uzun süren açlığın ardından kan şekeri düzensizliği yaşayan vatandaşlarımız, genellikle daha tatlı hurmaları tercih ediyor. Ancak hurma alırken işlenmemiş olmasına dikkat edilmeli.
HURMANIN DIŞI BÖYLESE SAKIN ALMAYIN
Özellikle yıkanmamış, parlatılmamış ve glikozlu suya batırılmamış hurmalar tercih edilmeli. Kuru hurma seven de var, yumuşak hurma seven de; ancak her iki durumda da doğal ve katkısız olanlar öncelikli olmalı. Eğer hurmanın dış yüzeyinde yapışkanlık, aşırı parlaklık veya aşırı tatlı bir koku varsa almayın” dedi.