Rafadan Tayfa Ekibi Bulgaristan'da Sahne Aldı

Rafadan Tayfa Ekibi Bulgaristan'da sahne gösterisi düzenledi.

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Rafadan Tayfa Ekibi Bulgaristan'da Sahne Aldı

TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden olan Rafadan Tayfa ekibi Bulgaristan'da sahne aldı.

Bulgaristan'da 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü, başkent Sofya'daki Lumiere Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlik, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Dünya Türk İş Konseyi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sponsorluğunda düzenlendi.

Rafadan Tayfa ekibinin etkinlik kapsamındaki sahne gösterisi ve konseriyle çocuklar eğlendi.

ANA DİL EĞİTİMİNE VURGU

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, gösteri öncesi yaptığı konuşmada, ana dil eğitiminin önemini dile getirdi.

Ana dilin öğreniminde çocuklara ve ailelere büyük bir sorumluluk ve görev düştüğünü belirten Uyanık, "Bulgaristan'da ana dil öğrenimi bir anayasal hak. Bazı bölgelerimizde bu okullarda temel eğitimi almak mümkün. Burada öncelikle ailelerimizin bu sorumluluğu taşıyıp çocukları da bu eğitimi aldırmalarına büyük önem veriyoruz. Ama tabii bu yeterli değil. Aynı zamanda evde de Türkçe öğrenmek lazım, öğretmek lazım." diye konuştu.

Rafadan Tayfa ekibinin Sofya'da başlayan Bulgaristan turu, ülkedeki Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali, Mestanlı, Cebel, Kirkovo ve Ruen şehirlerinde 25 Şubat'a kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

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