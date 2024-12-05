Puf Puf Kabaran, Yağ Çekmeyen Pişinin Altın Sırrı Ortaya Çıktı: Lezzeti 3 Kat Artıyor

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 38 yıldır pişi yapan tecrübeli aşçı Alara, enfes ve puf puf kabarık pişilerin sırrını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Puf Puf Kabaran, Yağ Çekmeyen Pişinin Altın Sırrı Ortaya Çıktı: Lezzeti 3 Kat Artıyor - Resim: 1

Ülkemizde olduğu kadar Makedonya'da da sevilen bu lezzetli hamur işini kusursuz kılan püf noktaları, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan pişiyi evde de kolayca hazırlamanızı sağlayacak.

1 4
Puf Puf Kabaran, Yağ Çekmeyen Pişinin Altın Sırrı Ortaya Çıktı: Lezzeti 3 Kat Artıyor - Resim: 2

Donat Şekli Mucizesi: Alara'ya göre pişinin ortasına oklava ile açılan bir delik, hamurun daha iyi kabarmasını sağlıyor. Bu sayede pişilerimiz hem daha görsel hem de daha lezzetli oluyor.

Hamurun Dinlenmesi Çok Önemli: Oda sıcaklığında 10 dakika dinlenen hamur, mayalanmaya başlıyor ve pişirmede daha iyi sonuçlar veriyor. Bu sayede pişilerimiz daha yumuşak ve kabarık oluyor.

2 4
Puf Puf Kabaran, Yağ Çekmeyen Pişinin Altın Sırrı Ortaya Çıktı: Lezzeti 3 Kat Artıyor - Resim: 3

Hamurun ortasına açılan delik, pişerken havanın daha iyi dolaşmasını sağlıyor ve hamurun daha eşit şekilde kabarmasını destekliyor. Ayrıca, hamurun dinlenmesi sırasında maya aktifleşiyor ve hamurun daha kabarmasına yardımcı oluyor.

3 4
Puf Puf Kabaran, Yağ Çekmeyen Pişinin Altın Sırrı Ortaya Çıktı: Lezzeti 3 Kat Artıyor - Resim: 4

PUF PUF KABARAN YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için;

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

Kızartmak için;

Sıvı yağ

4 4