Puf Puf Kabaran, Yağ Çekmeyen Pişinin Altın Sırrı Ortaya Çıktı: Lezzeti 3 Kat Artıyor

Donat Şekli Mucizesi: Alara'ya göre pişinin ortasına oklava ile açılan bir delik, hamurun daha iyi kabarmasını sağlıyor. Bu sayede pişilerimiz hem daha görsel hem de daha lezzetli oluyor.

Hamurun Dinlenmesi Çok Önemli: Oda sıcaklığında 10 dakika dinlenen hamur, mayalanmaya başlıyor ve pişirmede daha iyi sonuçlar veriyor. Bu sayede pişilerimiz daha yumuşak ve kabarık oluyor.