Puf Puf Kabaran, Yağ Çekmeyen Pişinin Altın Sırrı Ortaya Çıktı: Lezzeti 3 Kat Artıyor
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 38 yıldır pişi yapan tecrübeli aşçı Alara, enfes ve puf puf kabarık pişilerin sırrını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülkemizde olduğu kadar Makedonya'da da sevilen bu lezzetli hamur işini kusursuz kılan püf noktaları, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan pişiyi evde de kolayca hazırlamanızı sağlayacak.
Donat Şekli Mucizesi: Alara'ya göre pişinin ortasına oklava ile açılan bir delik, hamurun daha iyi kabarmasını sağlıyor. Bu sayede pişilerimiz hem daha görsel hem de daha lezzetli oluyor.
Hamurun Dinlenmesi Çok Önemli: Oda sıcaklığında 10 dakika dinlenen hamur, mayalanmaya başlıyor ve pişirmede daha iyi sonuçlar veriyor. Bu sayede pişilerimiz daha yumuşak ve kabarık oluyor.
Hamurun ortasına açılan delik, pişerken havanın daha iyi dolaşmasını sağlıyor ve hamurun daha eşit şekilde kabarmasını destekliyor. Ayrıca, hamurun dinlenmesi sırasında maya aktifleşiyor ve hamurun daha kabarmasına yardımcı oluyor.
PUF PUF KABARAN YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Hamuru için;
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 yumurta
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı un
Kızartmak için;
Sıvı yağ