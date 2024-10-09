Psikoloji Profesörü, Anlık Unutkanlığın Nedenini Açıkladı: Meğer Bu Yüzdenmiş

UNUTKANLIĞA YOL AÇAN DETAY

MIT Sinirbilim Profesörü Earl K. Miller, çalışma hafızasının çok sınırlı bir kapasiteye sahip olduğunu ve aynı anda yalnızca 4 ila 7 bilgi parçasını taşıyabildiğimizi ifade ediyor. Beyin, bu bilgileri dengelemeye çalışırken dikkatin başka bir yöne kayması, bu bilgilerin “düşmesine” ve unutkanlığa yol açabiliyor.

Uzmanlar, uyku eksikliği, alkol kullanımı veya yaşlanma gibi faktörlerin bu unutkanlık riskini artırdığını belirtiyor. Bu tür durumları azaltmak için çoklu görevlerden kaçınmak ve unuttuğumuz bilgileri hatırlamak amacıyla olayın geçtiği yere dönmek gibi yöntemler öneriliyor.