Psikoloji Profesörü, Anlık Unutkanlığın Nedenini Açıkladı: Meğer Bu Yüzdenmiş
Birçoğumuzun sıkça yaşadığı, tam bir şey söyleyecekken aniden unutmak, günlük hayatta sık karşılaşılan bir durum. Psikoloji Profesörü Susanne Jaeggi, bu durumun arkasındaki bilimsel sebepleri açıklığa kavuşturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hepimiz, bir odaya girip amacımızı unuttuğumuz veya tam bir şey söylemek üzereyken kelimelerin aklımızdan uçup gittiği anlar yaşamışızdır. Beyin, aynı anda birçok bilgiyi işleyip dengelerken, zaman zaman bir "kısa devre" yapar. Peki, bu anlık unutkanlıkların sebebi nedir?
İKİ TEMEL HAFIZA TÜRÜNE DİKKAT
Live Science’ta yer alan makaleye göre, hafızanın nasıl çalıştığını anlamak ve bu konuda yanlış bilinenleri düzeltmek önemli. Prof. Jaeggi, hafızanın tek bir sistem olmadığını ve farklı türlerde işlediğini vurguluyor. Özellikle uzun süreli hafıza ve çalışma hafızası olmak üzere iki temel hafıza türü öne çıkıyor.
UNUTKANLIĞA YOL AÇAN DETAY
MIT Sinirbilim Profesörü Earl K. Miller, çalışma hafızasının çok sınırlı bir kapasiteye sahip olduğunu ve aynı anda yalnızca 4 ila 7 bilgi parçasını taşıyabildiğimizi ifade ediyor. Beyin, bu bilgileri dengelemeye çalışırken dikkatin başka bir yöne kayması, bu bilgilerin “düşmesine” ve unutkanlığa yol açabiliyor.
Uzmanlar, uyku eksikliği, alkol kullanımı veya yaşlanma gibi faktörlerin bu unutkanlık riskini artırdığını belirtiyor. Bu tür durumları azaltmak için çoklu görevlerden kaçınmak ve unuttuğumuz bilgileri hatırlamak amacıyla olayın geçtiği yere dönmek gibi yöntemler öneriliyor.