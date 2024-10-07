Psikologlara Göre Düşük Zeka Belirtisi Olarak Kabul Gören 8 Alışkanlık

Zeka kavramı, akıl yürütme, problem çözme ve fikir üretme gibi birçok unsuru barındıran karmaşık bir yapıdır ve bu nedenle tam anlamıyla ölçülmesi oldukça güçtür. Bilim dünyasında zeka seviyesini belirlemede en yaygın yöntem ise IQ testleridir.

BU DAVRANIŞLAR SİZİ ELE VERİYOR

Ancak günlük yaşamda karşılaşılan insanların zeka seviyelerini anlamak her zaman kolay olmaz. Psikologlar, kişilerin çevresel davranışlarının zeka hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtiyor. Günlük alışkanlıklar, insanlar hakkında detaylı analiz yapma imkanı sunarken, uzmanlar bazı davranışların düşük zeka göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi