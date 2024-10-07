Psikologlara Göre Düşük Zeka Belirtisi Olarak Kabul Gören 8 Alışkanlık

Psikologlar, genetik mirasın zekayı büyük ölçüde etkilediğini belirtse de, bireylerin günlük davranış ve alışkanlıklarının da zeka gelişiminde önemli rol oynadığını vurguluyor. IQ testleri dışındaki zeka ölçümlerinde, kişilerin davranış kalıplarının gözlemlenmesi öne çıkıyor. İşte uzmanlara göre, zekilerin kaçındığı temel davranışlar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Psikologlara Göre Düşük Zeka Belirtisi Olarak Kabul Gören 8 Alışkanlık - Resim: 1

Zeka kavramı, akıl yürütme, problem çözme ve fikir üretme gibi birçok unsuru barındıran karmaşık bir yapıdır ve bu nedenle tam anlamıyla ölçülmesi oldukça güçtür. Bilim dünyasında zeka seviyesini belirlemede en yaygın yöntem ise IQ testleridir.

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Ancak günlük yaşamda karşılaşılan insanların zeka seviyelerini anlamak her zaman kolay olmaz. Psikologlar, kişilerin çevresel davranışlarının zeka hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtiyor. Günlük alışkanlıklar, insanlar hakkında detaylı analiz yapma imkanı sunarken, uzmanlar bazı davranışların düşük zeka göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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