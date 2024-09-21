Proteini Çok, Kolesterolü Yok! Doktorlar En Sağlıklı Peynir Türünü Açıkladı

Sağlıklı bir yaşam tarzı süren insanlar için peynir, birçok öğünün olmazsa olmazları arasında. Temel malzemesi süt olmasına karşın peynirler, binlerce farklı bileşenler içeren yüzlerce çeşide ayrılabiliyor. Bu türler lezzet olarak farklılaşırken, sağlığa yönelik faydalı ve zararlı özellikleri de değişkenlik gösteriyor.



Türkiye'de yaygın olarak 'Feta' ismiyle bilinen beyaz peynir tüketiliyor olsa da, doktorlar insan sağlığına en faydalı peynir çeşidinin ne olduğuna açıklık getirdi.



Birçok peynir, barındırdığı tuz miktarı nedeniyle sağlığı olumsuz etkilerken, özellikle yağlı peynirlerin kardiyovasküler sistemler üzerinde olumsuz etkilere neden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, süzme, ezine ya da köy peynirinin aksine tofu tüketiminin vücut sağlığına harika etkileri olduğunda hemfikir.



SOYA PEYNİRİNİN FAYDALARI



Japonya'da en çok tüketilen besin türü olan soya peyniri, tuhaf bir tada sahip olsa da, salatalıklarda kullanılarak hem lezzetli hale getirilirken hem de faydalı besin değerlerinden yararlanılabiliyor. Çinli doktorlar tuhaf bir şekilde soya peynirinin kadınlar üzerinde daha faydalı etkiler gösterdiğini belirterek, mucizevi yiyeceğin vücuda yararlarını sıraladı.