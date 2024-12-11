Protein Deposu Diye Yıllarca Boşa Tüketmişiz: Kemik Suyu Bile Listede!
Sağlıklı beslenme ve hastalıkları önlemek için tüketilen besinler arasında kemik suyu ve son dönemde popüler hale gelen chia tohumu ön plana çıkıyor. Ancak bu 2 besinin de yer aldığı listedeki gıdaları meğer yıllarca yanlış bilerek tüketmişiz. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Diyetine daha fazla protein eklemek isteyen için, kas gelişimini desteklemek ya da açlık hissini bastırmak adına pek çok seçenek bulunuyor. Ancak, bazı yiyeceklerin protein içeriği beklenenden daha düşük olabiliyor. İşte, genellikle protein deposu olarak tanıtılan 9 yiyecek…
1. FISTIK EZMESİ
Fıstık ezmesi, sağlıklı yağlar açısından zengin olsa da, protein içeriği yalnızca bir yemek kaşığında 4 gram kadar bulunuyor. Bu nedenle, tek başına büyük bir protein kaynağı olarak düşünülmemesi gerekiyor. Ancak, protein hedeflerine ulaşmak isteyenler, fıstık ezmesini smoothie’lere veya tuzlu yemeklere ekleyerek ekstra protein sağlayabilir.
2. CHİA TOHUMLARI
Chia tohumu, iki yemek kaşığında dört gram protein içeriyor. Ancak bu miktar, chia tohumu pudingini protein açısından zengin bir kahvaltı yapmaya yetmeyebilir. Proteini artırmak için, chia tohumlarını soya sütü gibi yüksek proteinli bir sıvı ile karıştırmak ya da içine yoğurt eklemek iyi bir seçenek olacaktır.
3. FISTIK
Fıstık, protein kaynağı olmasına rağmen, temel olarak yağ içerir. Ancak antep fıstığı, diğer kuruyemişlere göre daha fazla protein sunar ve bu protein, tüm temel amino asitleri içerir. Fıstıkları, öğünlere eklemek, bir yemeğin protein içeriğini artırabilir.
4. KİNOA
Kinoa, tam bir protein kaynağı olup bir fincanında sekiz gram protein içerir. Ancak, tek başına yeterli değildir. Yumurtalar veya tofu gibi diğer protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde, daha dengeli bir öğün oluşturur.
5. YUMURTALAR
Yumurtalar, kaliteli bir protein kaynağıdır, ancak tek başlarına altı gram protein içerirler. Üç yumurta tüketmek, önerilen protein miktarına ulaşmanızı sağlar. Yumurtaları, yoğurt veya mercimek gibi başka protein kaynaklarıyla kombinlemek, protein hedeflerine ulaşmanızı kolaylaştırır.
6. NOHUT
Yüksek lif içeriği ile bilinen nohut, yarım fincanda yalnızca yedi gram protein içeriyor. Nohutları, kinoa gibi diğer protein kaynaklarıyla birleştirerek protein miktarını artırabilirsiniz.
7. YOĞURT
Yoğurt, özellikle ev yapımı yoğurtlar, iyi bir protein kaynağı olabilir. Ancak, protein miktarı normal yoğurtta düşük kalır. Yoğurt, altı onsluk porsiyon başına 17 gram protein sunuyor. Yoğurdu, fındık, meyve veya chia tohumu gibi besinlerle zenginleştirerek daha doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz.
8. BRÜKSEL LAHANASI
Brüksel lahanası, bir fincanda üç gram protein içeriyor. Çok yüksek olmasa da, protein açısından zengin bir öğüne eklenerek protein miktarını artırabilir.
9. KEMİK SUYU
Kemik suyu, bazı kişiler tarafından protein kaynağı olarak kabul edilse de, ortalama bir porsiyon sadece 10 gram protein içerir. Kemik suyunu tek başına tüketmek yerine, onu yemeklere ekleyerek protein miktarını artırabilirsiniz. Kinoa veya fasulye güveçlerinde kullanmak, kemik suyunun besin değerini artırır.
Protein hedeflerinize ulaşırken, bu yiyecekleri doğru şekilde birleştirerek daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.