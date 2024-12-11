Protein Deposu Diye Yıllarca Boşa Tüketmişiz: Kemik Suyu Bile Listede!

2. CHİA TOHUMLARI

Chia tohumu, iki yemek kaşığında dört gram protein içeriyor. Ancak bu miktar, chia tohumu pudingini protein açısından zengin bir kahvaltı yapmaya yetmeyebilir. Proteini artırmak için, chia tohumlarını soya sütü gibi yüksek proteinli bir sıvı ile karıştırmak ya da içine yoğurt eklemek iyi bir seçenek olacaktır.

3. FISTIK

Fıstık, protein kaynağı olmasına rağmen, temel olarak yağ içerir. Ancak antep fıstığı, diğer kuruyemişlere göre daha fazla protein sunar ve bu protein, tüm temel amino asitleri içerir. Fıstıkları, öğünlere eklemek, bir yemeğin protein içeriğini artırabilir.

4. KİNOA

Kinoa, tam bir protein kaynağı olup bir fincanında sekiz gram protein içerir. Ancak, tek başına yeterli değildir. Yumurtalar veya tofu gibi diğer protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde, daha dengeli bir öğün oluşturur.