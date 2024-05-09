Premier Lig'in eski yıldızı Paul Holmes, kansere yenik düştü

İngiltere Premier Lig'de Everton ve West Bromwich Albion takımlarında forma giyen Paul Holmes, kansere yenik düşerek 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Premier Lig'in eski yıldızı Paul Holmes, kansere yenik düştü

İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Torquay United'ın eski futbolcusu Paul Holmes, kansere yenik düşerek 56 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber Paul Holmes'un eşi Kate tarafından duyuruldu.

Kariyeri

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Paul Holmes, 1993 yılında Birmingham'dan Everton'a transfer olmuştu. Holmes, Everton'da toplamda 28 kez forma giydi. Eylül 1993'te Liverpool karşısında kazanılan 2-0'lık galibiyette o da forma giydi. Everton formasıyla son maçına Ekim 1994'te Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Feyenoord karşısında çıktı.

Daha sonra West Bromwich Albion'a transfer oldu. Holmes, West Bromwich Albion'da geçirdiği 3 yılın ardından Torquay United'ın yolunu tuttu.

İngiliz futbolcu, Torquay United'da yaklaşık 4 yıl forma giydikten sonra 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

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