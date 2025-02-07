Portakalın Çekirdeğini Çöpe Atan Yandı: Meğer Asıl Vitamini Çekirdeğindeymiş

DOĞAL TEMİZLEYİCİ

Portakal çekirdeğinden elde edilen yağ, güçlü temizleme özelliği sayesinde evinizdeki birçok yüzeyi temizlemek için kullanılabilir. Bulaşık makinelerinden mutfak tezgahlarına kadar birçok alanda doğal bir temizleyici olarak tercih edilebilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLÜYOR

Portakal çekirdeği yağı, saçlarınızı besler ve güçlendirir. İçeriğindeki vitaminler sayesinde saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesini önler ve saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Portakal çekirdeği yağı, ciltteki lekeleri azaltır, cildi nemlendirir ve daha parlak görünmesini sağlar. Ayrıca, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde sivilce ve akne gibi cilt sorunlarına iyi gelir.