Portakal mı Yoksa Greyfurt mu Daha Sağlıklı? Bilim İnsanları Açıkladı
Kış aylarının vazgeçilmezi olan portakal ve greyfurt, sadece lezzetleriyle değil, sundukları sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor. Peki, bu iki turunçgilden hangisi daha sağlıklı?
Kaynak: Haber Merkezi
GREYFURTUN FAYDALARI
Düşük kalorisi ve şeker içeriğiyle öne çıkan greyfurt, özellikle diyet yapanlar ve diyabet hastaları için ideal bir seçenek. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan greyfurt, aynı zamanda kalp damar sağlığını koruyor. Özellikle A vitamini ve likopen gibi bileşenler sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı oluyor.
İçerdiği antioksidanlar sayesinde kalp damar sağlığını korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.
Düşük kalorili ve şekerli olması sayesinde kilo verme süreçlerine destek olur.
Cilt sağlığı: Cildi yeniler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.
PORTAKALIN FAYDALARI
Portakal, özellikle folik asit içeriğiyle dikkat çekiyor. Folik asit, gebelik döneminde bebeğin sağlıklı gelişimi için oldukça önemli. Aynı zamanda C vitamini zengini olan portakal, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı korur.
Folik asit içeriği sayesinde gebelik döneminde bebeğin sağlıklı gelişimi için önemlidir.
C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Demir emilimini artırarak anemi riskini azaltır.
İçerdiği doğal şekerler sayesinde enerji verir.
Her iki meyvenin de kendine özgü sağlık faydaları bulunuyor. Greyfurt daha çok kilo kontrolü, kalp sağlığı ve antioksidan ihtiyacı olanlar için idealken, portakal özellikle gebelik dönemi, bağışıklık sistemi ve demir eksikliği yaşayanlar için daha uygun.