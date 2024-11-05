Portakal mı Yoksa Greyfurt mu Daha Sağlıklı? Bilim İnsanları Açıkladı

Folik asit içeriği sayesinde gebelik döneminde bebeğin sağlıklı gelişimi için önemlidir.

C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Demir emilimini artırarak anemi riskini azaltır.

İçerdiği doğal şekerler sayesinde enerji verir.

Her iki meyvenin de kendine özgü sağlık faydaları bulunuyor. Greyfurt daha çok kilo kontrolü, kalp sağlığı ve antioksidan ihtiyacı olanlar için idealken, portakal özellikle gebelik dönemi, bağışıklık sistemi ve demir eksikliği yaşayanlar için daha uygun.