Polar Vortex Nedir ve Türkiye'de Oluşur mu?
Son günlerde gündemde sıkça yer bulan "Polar vortex" hakkında merak artarken, bu terimin ne anlama geldiği ve nasıl bir etkiye sahip olduğu soruları da yoğunlaşıyor. İşte polar vorteksin detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Polar vorteks, kutup bölgelerinde yer alan geniş bir düşük basınçlı hava sistemini ifade eder. Hem kuzey hem de güney kutuplarında oluşan bu dev hava döngüsü, büyük soğuk hava kütlelerini hapseder ve üst atmosferde, özellikle stratosferde konumlanır. Troposferle etkileşime girerek hava durumunu etkileyebilir.
ŞİDDETLİ KIŞLARA NEDEN OLABİLİR
Kuzey Yarımküre'de kış aylarında daha belirgin hale gelen polar vorteks, zaman zaman soğuk hava dalgalarının güney bölgelere taşınmasına yol açar. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi bölgelerde şiddetli kış koşullarına neden olabilir.
KUTUP HAVA BÖLGELERİNDE OLUŞUR
Polar vorteksin zayıflaması veya parçalanması, kutuplardaki soğuk hava kütlelerinin daha güneye kaymasına ve aşırı soğuk hava olaylarının yaşanmasına sebep olabilir. Kısacası, polar vorteks kutup bölgelerindeki hava akışlarını düzenleyen ve küresel iklim koşullarını önemli ölçüde etkileyen bir atmosferik fenomen olarak tanımlanır.