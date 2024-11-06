Polar Vortex Nedir ve Türkiye'de Oluşur mu?

Polar vorteks, kutup bölgelerinde yer alan geniş bir düşük basınçlı hava sistemini ifade eder. Hem kuzey hem de güney kutuplarında oluşan bu dev hava döngüsü, büyük soğuk hava kütlelerini hapseder ve üst atmosferde, özellikle stratosferde konumlanır. Troposferle etkileşime girerek hava durumunu etkileyebilir.