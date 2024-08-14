Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor

Kurabiye yapmak, özellikle de poğaça lezzetinde kurabiye yapmak, herkesin becerisi olmayabilir. Ancak doğru tarif ve tekniklerle, herkesin evinde lezzetli kurabiyeler yapması mümkün olabilir. Poğaça lezzetinde kurabiye yapmanın püf noktalarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Hem pratik hem de lezzetli olması sebebiyle birçok evde sıkça tercih edilen bir atıştırmalık olan peynirli tuzlu kurabiyenin poğaça kıvamında yapılması ise ayrı bir lezzet katmaktadır.

Peynirli tuzlu kurabiye yapımı oldukça kolaydır. İhtiyacınız olan malzemeler genellikle mutfakta bulunur ve kısa sürede hazırlanabilir.

Peynirli Tuzlu Kurabiyeler Tarifi İçin Malzemeler



1 yumurta

2,5 su bardağı un

5 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

60 gram tereyağı (yumuşamış)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Peynir



Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Çörek otu