Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor
Tüm bu püf noktaları göz önünde bulundurarak, evinizde poğaça lezzetinde kurabiye yapabilir ve sevdiklerinize sunabilirsiniz. Lezzetiyle herkesi hayran bırakacak bu kurabiyeler, özel günlerde veya çay saatlerinde vazgeçilmezleriniz arasına girebilir.
Kurabiye yapmak, özellikle de poğaça lezzetinde kurabiye yapmak, herkesin becerisi olmayabilir. Ancak doğru tarif ve tekniklerle, herkesin evinde lezzetli kurabiyeler yapması mümkün olabilir. Poğaça lezzetinde kurabiye yapmanın püf noktalarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Hem pratik hem de lezzetli olması sebebiyle birçok evde sıkça tercih edilen bir atıştırmalık olan peynirli tuzlu kurabiyenin poğaça kıvamında yapılması ise ayrı bir lezzet katmaktadır.
Peynirli tuzlu kurabiye yapımı oldukça kolaydır. İhtiyacınız olan malzemeler genellikle mutfakta bulunur ve kısa sürede hazırlanabilir.
Peynirli Tuzlu Kurabiyeler Tarifi İçin Malzemeler
1 yumurta
2,5 su bardağı un
5 yemek kaşığı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
60 gram tereyağı (yumuşamış)
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
Peynir
Üzeri için;
1 yumurta sarısı
Çörek otu