Poğaça Hamuruna Bir Tutam Koyun; Poğaça Balon Gibi Kabarıyor

Hazırlanışı

Bir kaba; eritilmiş haldeki tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, karbonat, yumurta ve sirkeyi koyup güzelce karıştırın. Karıştırma işlemi esnasında kaba un ve tuz ekleyin. Elde ettiğiniz hamuru yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirin.

Daha sonra iç harcınızı hazırlamaya başlayın. Bunun için bir kapta peynir ve kıyılmış maydanozu iyice harmanlayın. Dinlenmiş hamurunuzdan göz kararı toplar yapın.

Ardından hamurlarınızın içine iç harç koyup kapatın ve tekrar elinizle yuvarlayın. Hazırlanan hamurları aralarında biraz boşluk kalacak şekilde yağlı fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra susam veya çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun..