Plastik Şişelerin Altında Yazan Rakamların Gizemi Çözüldü! Meğer Bunun İçinmiş...

3. PVC (Polivinil Klorür)

PVC, bazı oyuncaklar ve gıda ambalajlarında kullanılan bir plastik türüdür. Ancak yiyecek ve içeceklerle teması önerilmez, çünkü zararlı kimyasalların gıdaya sızma riski taşır. Bu nedenle PVC içeren ürünlerden uzak durulması gerektiği belirtilir.

4. LDPE (Düşük Yoğunluklu Polietilen)

LDPE, çöp poşetleri ve bazı yiyecek kaplarında kullanılan bir plastiktir. Genellikle kimyasal olarak zararsız kabul edilse de su şişesi olarak kullanılmaması tavsiye edilir. Gıdaya kimyasal sızdırma ihtimali nedeniyle dikkatli olunmalıdır.