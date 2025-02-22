Pizzanın Makasla Kesilmesinin Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Hak Vereceksiniz

İŞTE PİZZANIN MAKASLA KESİLMESİNİN NEDENİ

Standart bıçaklar ya da yuvarlak kesiciler, özellikle yumuşak hamurlu pizza hamurunun ezilmesine ve malzemelerin dengesiz dağılmasına neden olabilir. Makas ise pizzanın dokusunu bozmadan, hamurun doğal varlığını koruyarak temiz ve net bir kesim yapıyor. Pizzayı keserek, dilimleri oluşturmak için bazen birden fazla geçiş yapmak gerekebiliyor. Makasla yapılan kesim ise tek seferde net bir dilim detayı sağlıyor.