Pizzanın Makasla Kesilmesinin Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Hak Vereceksiniz
Son zamanlarda pizzacılar yuvarlak pizza kesiciler veya bıçaklar yerine pizzayı makasla kesmeyi tercih ediyor. İşte bu yöntemin popüler olmasının altında yatan nedenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda pek çok pizzacı, geleneksel yuvarlak pizza kesiciler veya bıçaklar yerine pizzayı makasla kesmeyi tercih ediyor. İlk bakışta tuhaf gelebilecek bu yöntem, aslında oldukça pratik ve pizzanın yapısını korumak açısından önemli. Peki pizza kesiminde neden özellikle makas kullanılıyor? İşte cevabı...
İŞTE PİZZANIN MAKASLA KESİLMESİNİN NEDENİ
Standart bıçaklar ya da yuvarlak kesiciler, özellikle yumuşak hamurlu pizza hamurunun ezilmesine ve malzemelerin dengesiz dağılmasına neden olabilir. Makas ise pizzanın dokusunu bozmadan, hamurun doğal varlığını koruyarak temiz ve net bir kesim yapıyor. Pizzayı keserek, dilimleri oluşturmak için bazen birden fazla geçiş yapmak gerekebiliyor. Makasla yapılan kesim ise tek seferde net bir dilim detayı sağlıyor.
DAHA DÜZENLİ VE ESTETİK GÖRÜNÜYOR
Makasla kesilen pizzalar, dilimler arasındaki simetriler sayesinde daha düzenli ve estetik görünüyor. Pizza bıçağı ile kesim sırasında üst malzemeler kayabilir veya dağılabilir. Makas tarafından yapılan kesim, özellikle malzeme açısından zengin pizzalarda, malzemelerin sabit tutulması yardımcı oluyor.