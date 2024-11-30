Piyasalarda Yeni Moda: Markalar Logolarını Neden Peş Peşe Değiştirmeye Başladı?

Markaların logo değişiminde dijitalleşmenin etkisi oldukça büyük. Artık logolar yalnızca araçların üzerinde değil; web siteleri, mobil uygulamalar ve sosyal medya platformlarında da sıkça yer alıyor. Bu nedenle logolar, dijital ortamda net ve dikkat çekici görünecek şekilde tasarlanıyor.

Yeni tasarımlar, basit ve minimalist çizgilerle oluşturularak dijital platformlara daha iyi uyum sağlıyor. Özellikle mobil cihazların küçük ekranlarında bile kolayca fark edilebilecek netlikte tasarımlar tercih ediliyor.