Pisti Şaşıran Go Kart Sürücüsü Trafiği Toza Dumana Kattı

Bursa’da pist yolunu şaşırtan go kart sürücüsü trafiğe çıkıp drift attı.

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Pisti Şaşıran Go Kart Sürücüsü Trafiği Toza Dumana Kattı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi şaşırtan görüntülere sahne oldu. Pistin yolunu şaşıran go kart sürücüsü trafiğe çıkıp drift attı.

Bursa’da pistin yolunu şaşıran bir kişi, go kart aracıyla trafiğe çıkıp huzurevi önünde drift attı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücüsü, drift attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir genç, aldığı go kart aracıyla, pistin yolunu şaşırınca Görükle Egemenlik Caddesi’nde bulunan huzurevi önünde drift atıp tozu dumana kattı.

"GO KARTINIZ VARSA HAYAT O KADAR SIKICI DEĞİL"

Dakikalarca ilerleyen sürücü ve arkadaşları o anları kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sürücü ise kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımda ’eğer go kartınız varsa, hayat o kadar da sıkıcı değildir’ ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik Bursa huzurevi
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