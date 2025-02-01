Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor

PİŞMİŞ ARTAN YEMEĞİ BUZDOLABINA KOYANLAR DİKKAT

Sıcak bir yemeği buzdolabına koyduğumuzda, buzdolabının içindeki sıcaklık önemli ölçüde yükselir. Bu durum, buzdolabı motorunun daha sık çalışmasına ve bu da motorun ömrünün kısalmasına neden olur.

Sıcaklıktaki artış, diğer yiyeceklerin de sıcaklığını yükselterek bakterilerin hızla çoğalmasına ve gıda zehirlenmesi riskini artırır.

Ayrıca buzdolabı, sıcaklığı düşürmek için daha fazla enerji harcar, bu da elektrik faturalarınızı artırır.