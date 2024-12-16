Pişirdiğiniz Hamsi Yavan Oluyorsa İşte Tüyosu! Üzerine Biraz Sürün
Tavada hamsi kızartırken aklınızda bulunması gereken tüyolar.
Hamsi, Karadeniz Bölgesi'nin en bilinen ve sevilen balık türlerinden biridir. Bu küçük boyutlu pelajik balık, sürüler halinde hareket eder ve özellikle sonbahar aylarında Karadeniz kıyılarında yoğun olarak avlanır. Hamsi, besin değeri açısından oldukça zengindir; omega-3 yağ asitleri, protein ve vitaminler bakımından önemli bir kaynaktır. Türkiye'de hamsi, genellikle tava, buğulama veya ızgara şeklinde hazırlanarak tüketilir.
HAMSİ TAVA TARİFİ
HAMSİ TAVA MALZEMELER
1 kilo hamsi
Mısır unu
Tuz
KIZARTMAK İÇİN;
Sıvı yağ
İlk olarak hamsilerimizin kılçıklarını temizleyip, bol su ile yıkıyoruz.
Yıkadığımız hamsilerimizin suyunu iyice süzdürüyoruz ve üzerlerine tuz serpip, harmanlıyoruz.
Ardından hamsilerimizi mısır unumuza buluyoruz.
Pişireceğimiz tavamızı ocağa alıp, sıvı yağımızı ekliyoruz.
Yağımız ısınınca mısır ununa buladığımız hamsilerimizi pişireceğimiz tava içerisine diziyoruz.
Tavamıza dizdiğimiz balıkları önlü arkalı pişiriyoruz ve servis tabağımıza ters çevirerek alıyoruz.
Balık tarifimiz artık servis edilmek için hazırdır. Afiyet olsun.