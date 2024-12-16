Pişirdiğiniz Hamsi Yavan Oluyorsa İşte Tüyosu! Üzerine Biraz Sürün

Hamsi, Karadeniz Bölgesi'nin en bilinen ve sevilen balık türlerinden biridir. Bu küçük boyutlu pelajik balık, sürüler halinde hareket eder ve özellikle sonbahar aylarında Karadeniz kıyılarında yoğun olarak avlanır. Hamsi, besin değeri açısından oldukça zengindir; omega-3 yağ asitleri, protein ve vitaminler bakımından önemli bir kaynaktır. Türkiye'de hamsi, genellikle tava, buğulama veya ızgara şeklinde hazırlanarak tüketilir.

HAMSİ TAVA TARİFİ

HAMSİ TAVA MALZEMELER

1 kilo hamsi

Mısır unu

Tuz



KIZARTMAK İÇİN;

Sıvı yağ