Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi

Üsküp'ün geleneksel lezzetlerinden biri olan pırasalı börek, Balkan mutfaklarından izler taşır. Yemek Kültürü Yazarı Ayfer Yavi'nin yazdığı Bir Dünya Börek kitabında da yer alan bu börek Yavi'nin aile sofrasında özel bir yere sahip.

Börek yemeklerin mukaddesi, Mukaddes anneannemin de baş tacıydı. Mukaddes Hanım iki çocuklu Hüseyin Efendi (sonradan soyadı Çimendar) ile evlenir Selanik’te; 1915 gibi. Annem üç aylıkken çıkar mübadele kararı, kararır hayatları. Selanik’ten bindikleri gemi onları yeni ülkeleri İstanbul’a taşır.

Mübadelenin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçse de, biz çoktan kaybetmiş olsak da birinci kuşağı hatta ikinci kuşağın çoğunu, hep anlatamadıklarıyla anımsarım büyüklerimi. Bilmiyorum ki Karaman’dan mı gitmiştik Selanik’e, yoksa 14. yüzyılda Osmanlı sistemli iskan politikasıyla Balkanlar’a yerleşen Anadolu Yörükleri’nden miydik? Büyük büyük babalar kimdi, nereden gelmişti, nerede yaşayıp göçmüşlerdi bu dünyadan, hiçbir bilgiye ulaşamadım.