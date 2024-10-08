Pırasayı Sakın Böyle Yemeyin: Vücuttaki Kalsiyumu Anında Sıfırlıyor

KANSERE KARŞI KORUYOR

Pırasa içerdiği kamferol ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir. Yüksek miktarda içerdiği folat da kalp sağlığını korumaya destek oluyor. İçerdiği antioksidan etkili gallik asit ile yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir. İçerdiği sülfürlü diğer birleşikler ile özellikle kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor.