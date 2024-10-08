Pırasayı Sakın Böyle Yemeyin: Vücuttaki Kalsiyumu Anında Sıfırlıyor
Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden pırasayı sakın böyle yemeyin! Doktorlar uyarıyor eğer böyle yerseniz vücuttaki kalsiyumu anında sıfırlıyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden olan soğangiller ailesinden pırasanın birçok faydası olduğu biliniyor. Dondurucuda 3 ay saklayabileceğiniz pırasayla ilgili uzman doktorlar uyardı. Pırasayı sakın böyle yemeyin yoksa vücuttaki tüm kalsiyum değerlerini en düşük seviyeye çekiyor.
KANSERE KARŞI KORUYOR
Pırasa içerdiği kamferol ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir. Yüksek miktarda içerdiği folat da kalp sağlığını korumaya destek oluyor. İçerdiği antioksidan etkili gallik asit ile yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir. İçerdiği sülfürlü diğer birleşikler ile özellikle kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor.
SAKIN BÖYLE YEMEYİN
Pırasa, dolapta yıkanmadan yaklaşık bir hafta, dondurucuda yaklaşık 3 ay saklanabilir. Piştikten sonra buzdolabında saklanıyorsa maksimum taze kalma süresi 48 saattir.
1 porsiyon pırasa; kanın pıhtılaşmasında önemli rolü olan K vitamini ihtiyacının yaklaşık %30’unu, manganez ihtiyacının %13’ünü, C vitamini ihtiyacının %6’sını karşılar. Pırasa, pek çok faydası olmasına rağmen yüksek oksalat içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde kalsiyum emilimini olumsuz etkileyebilir.
Ayrıca, sindirim sistemi üzerinde gaz yapıcı etkisi olduğundan, sindirim sorunları yaşayan bireylerin pırasayı iyi pişirerek ve küçük porsiyonlar halinde tüketmeleri önerilir.