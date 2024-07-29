Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti olan pırasanın az bilinen yararları açıklandı. Uzmanlar, pırasa yerken dikkat etmeniz gereken noktalar hakkında uyarılarda bulundu.

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Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün - Resim: 1

Soğangiller ailesinin üyesi olan pırasa, sağlığa faydalı birçok birleşik içerir. Bunların başında flavonoidler gelir. İçerdiği kamferol ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir. Yüksek miktarda içerdiği folat da kalp sağlığını korumaya destek oluyor. İçerdiği antioksidan etkili gallik asit ile yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir. İçerdiği sülfürlü diğer birleşikler ile özellikle kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmekte.

PIRASA YEMEĞİ HAZIRLARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Pırasa, dolapta yıkanmadan yaklaşık bir hafta, dondurucuda yaklaşık 3 ay saklanabilir. Piştikten sonra buzdolabında saklanıyorsa maksimum taze kalma süresi 48 saattir.

1 porsiyon pırasa; kanın pıhtılaşmasında önemli rolü olan K vitamini ihtiyacının yaklaşık %30’unu, manganez ihtiyacının %13’ünü, C vitamini ihtiyacının %6’sını karşılar. İçerdiği oksalatlar sebebi ile çok yüksek miktarda tüketildiğinde kalsiyumun vücutta kullanılmasını olumsuz etkileyebilir.

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