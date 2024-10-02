Pilotların Sakal Bırakması Neden Tehlikeli? Meğer Hayati Bir Sebebi Varmış

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Hayati önem taşıyan bir güvenlik konusu FAA'nın "Sakalların Oksijen Maskesi Verimliliğine Etkisi" başlıklı çalışmasında, sakalların oksijen maskesi ile ilgili sorunlar yaratabileceği belirtiliyor. Yüz kıllarının varlığı, maskenin yüzle tam oturmasını engelleyerek sızdırmazlığı azaltabilirken, bu acil durumlarda maskenin etkin bir şekilde çalışmasını engelleyerek pilotun yeterli oksijen alamamasına neden olabiliyor.

Uçak basıncında ani bir düşüş yaşandığında ya da oksijen seviyesi düştüğünde, pilotların hızlıca oksijen maskelerini takması gerekir. Sakallar ise bu maskenin yüzle tam temasını bozarak hayati risklere yol açabilir. Bu nedenle, birçok havayolu şirketi sakal kurallarını sıkı tutar. Örneğin, bazı şirketler yalnızca belirli uzunlukta favorilere izin verirken, çeneyi veya yanağı örten sakalları yasaklıyor.