Pilotların Sakal Bırakması Neden Tehlikeli? Meğer Hayati Bir Sebebi Varmış
Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) araştırmalarına dayanarak, birçok havayolu şirketi sakal bırakmayı sınırlıyor veya tamamen yasaklıyor. Pilotlar için uygulanan sakal kuralının ardındaki sebep çok ciddi bir güvenlik gerekçesinden kaynaklanıyormuş. İşte nedeni…
Kaynak: Haber Merkezi
Havayolu şirketlerinin pilotlara yönelik sakal kuralları, yalnızca estetikten öte güvenlik ve operasyonel verimlilik açısından kritik öneme sahip. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından sakalların doğrudan yasaklandığı bir kural olmamasına rağmen, birçok havayolu şirketi pilotların sakal bırakmamalarını ya da yalnızca belirli sakal türlerine izin veren politikalar benimseniyor. Bunun temel sebebi, acil durumlarda sakalların oksijen maskelerinin etkinliğini azaltarak ciddi riskler yaratabilmesi.
HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Hayati önem taşıyan bir güvenlik konusu FAA'nın "Sakalların Oksijen Maskesi Verimliliğine Etkisi" başlıklı çalışmasında, sakalların oksijen maskesi ile ilgili sorunlar yaratabileceği belirtiliyor. Yüz kıllarının varlığı, maskenin yüzle tam oturmasını engelleyerek sızdırmazlığı azaltabilirken, bu acil durumlarda maskenin etkin bir şekilde çalışmasını engelleyerek pilotun yeterli oksijen alamamasına neden olabiliyor.
Uçak basıncında ani bir düşüş yaşandığında ya da oksijen seviyesi düştüğünde, pilotların hızlıca oksijen maskelerini takması gerekir. Sakallar ise bu maskenin yüzle tam temasını bozarak hayati risklere yol açabilir. Bu nedenle, birçok havayolu şirketi sakal kurallarını sıkı tutar. Örneğin, bazı şirketler yalnızca belirli uzunlukta favorilere izin verirken, çeneyi veya yanağı örten sakalları yasaklıyor.